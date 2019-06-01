بنجلاديش: لا تسامح مع الإرهابيين.. ولابد من وقف مدهم بالأسلحة

قالت رئيس وزراء بنجلاديش شيخة حسينة واجد، خلال مشاركتها في أعمال القمة الإسلامية المقامة في مكة المكرمة بالسعودية، إنه لابد أن يكون هناك قدر من التسامح مع أي فرد إرهابي أو مجموعة إرهابية، كما قالت إنه لابد من وقف تصدير وإعطاء الأسلحة للإرهابيين وأنه لابد من حل النزاعات بين البلدان عن طريق الحوار، هو أمر تستطيع الدول العربية القيام بها.



وأضافت "واجد"، أنه لابد من دعم منظمة التعاون الإسلامي ودعم برامجها والمنظمات التابعة لها؛ حتى يتسنى لها القيام بدورها المطلوب، مشيرة إلى أن ضرورة التأٌقلم مع القرن الحالي من حيث التقدم التكنولوجي، كما طالبت الدول الأعضاء تقديم الدعم الكامل لبنجلاديش.

