رؤوف عبدالعزيز: صُناع "قمر هادى" جمعتهم كيميا فنية

قال المخرج رؤوف عبدالعزيز، إن صناع مسلسل "قمر هادى" جمعتهم من البداية كيميا فنية ساعدت فى نجاح العمل وظهوره بصورة متميزة للجمهور.



وأكد "عبدالعزيز"، خلال ندوة بمقر "الدستور"، أن جميع أبطال تحملوا المسولئة وكانوا على قدر كبير جدا من التفاهم والتناغم، سواء الذين كانوا أمام الكاميرا أم خلفها.



وأشار إلى أن التشاور وتبادل الرأي بين المخرج وكاتب العمل ونجمه هانى سلامة كان هو القاعدة العامة للعمل.



يذكر أن صحيفة "الدستور" استقبلت أبطال وصناع مسلسل "قمر هادى"، الذى ينافس فى الماراثون الدرامى رمضان 2019.



وحضر الندوة بطل العمل النجم هانى سلامة، والمخرج رؤوف عبدالعزيز، والكاتب إسلام حافظ، مؤلف المسلسل.



ومن المقرر أن تنشر "الدستور" لقرائها الندوة كاملة.