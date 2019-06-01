بنجلاديش: لابد من إنهاء معاناة الشعب الفلسطينى

قالت رئيسة وزراء بنجلاديش شيخة حسينة واجد، المتحدثة باسم المجموعة الإسلامية، خلال أعمال القمة الإسلامية المقامة في مكة المكرمة بالسعودية، إن القضية الفلسطينية ما زالت عالقة وأن الإسلام الآن ينسب إليه التطرف والإرهاب.



وأضافت "واجد" أنها تتعاطف مع ضحايا الهجمات والاعتداءات الإرهابية، كما أنها تتعاطف مع الشعب الفلسطيني الذي يقتل منه الكثير كل وقت، وأنه يتعين حل هذه القضية لوضع حد لمعاناة هذا الشعب الفلسطيني.



وأوضحت رئيسة وزراء بنجلاديش، خلال مشاركتها في قمة السعودية، أنه لابد من حل لأزمة الروهينجا وتحقيق العدالة، موجهة شكرها لزامبيا للدور في حل هذه المشكلة، داعية الدول الأعضاء في القمة لإعطاء يد المساعدة لهذه الأقلية التي تعاني.