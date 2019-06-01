هانى سلامة: تقديم جزء ثانى من "السلم والثعبان" غير مطروح

نفى الفنان هاني سلامة، ما تم تناوله عبر السوشيال ميديا والصحافة عن تقديمه جزء ثاني من فيلم "السلم والثعبان".



وقال بطل مسلسل "قمر هادى"، الذي ينافس الموسم الحالى ضمن دراما رمضان 2019، إنه كان من المقرر أن يرجع للسينما بفيلم جديد خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن ظروف معينة لا يحب ذكرها كانت المانع في تأخير عودته للشاشة الكبيرة حتى الآن.



وأشار إلى أنه طرحت عليه فكرة تقديم جزء ثاني من فيلم "السلم والثعبان"؛ إلا أنه رفضها بسبب فارق السنوات الكبيرة بين الجزء الأول من العمل.



يذكر أن صحيفة "الدستور" استقبلت أبطال وصناع مسلسل "قمر هادى"، الذى ينافس فى الماراثون الدرامى رمضان 2019.



وحضر الندوة بطل العمل النجم هانى سلامة، والمخرج رؤوف عبدالعزيز، والكاتب إسلام حافظ، مؤلف المسلسل.



ومن المقرر أن تنشر "الدستور" لقرائها الندوة كاملة.