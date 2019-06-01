الرئيس التونسي بقمة مكة: حل القضية الفلسطينية مدخل للسلام العالمي

قال الرئيس التونسي الباجي السبسي، خلال مشاركته في أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشر والمقامة في مكة المكرمة بالسعودية، إنه لابد من حل الوضع في ليبيا واليمن وغيرها من الدول العربية.



وأكد "السبسي"، على أن الشعوب العربية لابد أن تتضافر لمواجهة الأزمات التي تواجه العالم العربي والإسلامي، سواء بالتفاعل مع منظمة التعاون الإسلامي أو المنظمات الإقليمية الأخرى.



ولفت إلى أن حل الأزمات العربية وتحديدا القضية الفلسطينية هو مدخل السلام العالمي، مشيرا إلى أن الدول العربية حريصة على تعزيز مقومات الأمن والاستقرار في العالم، وأنها مدعوة لتضافر الجهود لتبني موقف واحد من أجل تخليص المنطقة من أزماتها.