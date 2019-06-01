أمين "التعاون الإسلامي" في "قمة مكة": العالم العربي يواجه العديد من التحديات

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، خلال مشاركته في أعمال القمة الإسلامية المقامة في مكة المكرمة بالسعودية، إن المملكة العربية السعودية حريصة على دعم المنظمة وتوفير الإمكانيات المختلفة لتسهيل عملها.



وأضاف "العثيمين"، أن العالم العربي يواجه العديد من الأزمات والتحديات، وأن هذا الأمر يتطلب المزيد من الجهود بين الدول الإسلامية وتمكين القيم الإسلامية، ولابد من معالجة الأزمات التي تواجه المناطق العربية والمشاكل التي تقف أمام التقدم في الدول العربيية.



ولفت إلى أن الإرهاب لا دين ولا جنسية له، وربما كان أبرز حوادث الإرهاب هي حادث نيوزيلندا. كما أشار لتعرض ناقلات المملكة السعودية للهجوم الأخير وهو الأمر الذي حدد الملاحة العالمية، مؤكدا أن الحوثيون يحاولون استهداف السعودية ذلك المكان الطاهر الذي تهوى إليه قلوب المسلمين حول العالم.



وشدد "العثيمين" على أنه لابد من نشر الصورة الصحيحة للدين الإسلامي الذي يواكب مستجدات العصر.



وأضاف أمين عام منظمة لتعاون الإسلامي، أن القضية الفلسطينية مازالت أول اهتمامت الدول العربية، موضحا أن المنظمة تريد السلام الشامل وقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1976 وفقا للقررات الشرعية الدولية.



كما أشاد "العثيمين" بالدور الهام الذي تقوم به منظمة الأونروا لدعم اللاجئين الفلسطيين، كما حث الدول العربية الى التقدم بالتبرعات لهؤلاء اللاجئين.