القاهرة : السبت 01 يونيو 2019
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اقتصاد
السبت 01/يونيو/2019 - 12:10 ص

"المالية" تتحدد سعر الدولار الجمركي خلال شهر يونيو

المالية تتحدد سعر
حسن كامل
dostor.org/2650103

أصدرت وزارة المالية منشور الأسعار رقم 6 لسنة 2019 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركي بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، وذلك بخصوص أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنية المصرى خلال شهر يونيو 2019 طبقا لقرار وزير المالية رقم 41 لسنة 2017 بتاريخ 2017215.

ويتضمن موافقة الدكتور وزير المالية على تثبيت سعر الدولار الجمركية على معدلاته الحالية 16 جنيه بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع سواء التى تخضع لأحكام المادة السادسة من القرار الجمهورى رقم 419 لسنة 2018 أو يتم إخضاعها لبند المنتج الكامل وفقا للقاعدة 2أ من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.

وتحديد سعر الدولار الجمركي 16.8648 للسلع المنصوص عليها بالكشوف المرفقة.

وسوف يتم العمل بهذه الأسعار اعتبارا من يوم 1 يونيو حتى 30 يونيو 2019.

"المالية" تتحدد سعر الدولار الجمركي خلال شهر يونيو
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