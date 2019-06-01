القاهرة : السبت 01 يونيو 2019
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عالم
السبت 01/يونيو/2019 - 12:08 ص

الملك سلمان: من المؤلم أن يشكل المسلمون النسبة الأعلى من النازحين

الملك سلمان: من المؤلم
dostor.org/2650102

افتتح الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، أعمال القمة الإسلامية الـ14 في مكة المكرمة.
وقال في كلمته أثناء افتتاح القمة: أرحبُ بكم في المملكة العربية السعودية، مهبطِ الوحيِ ومن جوار بيت الله الحرام قبلة المسلمين وفي هذا الشهر المبارك، حيث نجتمع في هذه القمة التي نأمل أن تحقق ما نصبو إليه لأمتنا الإسلامية من عزة وتقدم وأمن وسلام ورخاء وازدهار.

وأضاف: "للأسف الشديد يضربُ الإرهاب في منطقتنا من جديد،فخلالَ هذا الشهرتعرضت سفنٌ تجارية قرب المياه الإقليمية لدولةِ الإمارات لعمليات تخريب إرهابية ومن بينها ناقلتا نفطٍ سعوديتان،وهو ما يشكلُ تهديداً خطيراً لأمنِ وسلامة حركةِ الملاحة البحرية والأمن الإقليمي والدولي".

وتابع: "نعمل على تفعيل أدوات العمل الإسلامي المشترك لنحقق ما تتطلع إليه شعوب أمتنا الإسلامية".

وأضاف: "بمشيئةِ الله وتوفيقه ستسعى المملكةُ العربية السعودية من خلال رئاسِتها لأعمالِ هذه القمة للعمل مع الدولِ الأعضاء والأمانةِ العامة للمنظمة للإسراع في تفعيلِ أدوات العمل الإسلامي المشترك تحقيقاً لما تتطلعُ إليه شعوبُ أمتنا الإسلامية".

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