الملك سلمان: الأعمال التخريبية لا تستهدف الخليج وحده ولكن العالم بأسره

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن الإرهاب استطاع الهجوم على الناقلات السعودية وهو ما يشكل أمن خطير لحركة الملاحة البحرية والاقليمي والدولي.



وقال العاهل السعودي، خلال كلمته بالقمة الإسلامية المقامة في مكة المكرمة بالسعودية، إن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية لا تستهدف شعوب الخليج وإنما العالم بأسره، وأن المملكة كانت ولاتزال تعمل على إصلاح وتوفيق وأنها تسعى إلى تقارب وجهات النظر بين الدول الإسلامية مع الاستمرار مع مد العون للدول المحتاجة وتوفير سبل الإغاثة للدول الإسلامية.



وأضاف، أنه لابد من تطوير منظمة التعاون الإسلامي لمواجة التحديات التي تمر بها المنطقة العربية والإسلامية، ولابد من العمل بين الدول العربية والإسلامية، تحقيقا لما نتطلع إليه.

