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السبت 01/يونيو/2019 - 12:04 ص

"محطة مصر" على "القاهرة للعرائس".. ثاني أيام العيد

محطة مصر على القاهرة
إسلام الخطيب
dostor.org/2650099

قال الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تجري حاليا البروفات النهائية للعرض المسرحي الجديد "محطة مصر" من إنتاج الفرقة، استعدادا لافتتاحه ثاني أيام عيد الفطر المبارك على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة فى تمام الساعة السادسة مساء، والثامنة والنصف مساء، في حفلتين متتاليتين وذلك نظرا للإقبال الجماهيري الذي تشهده عروض الفرقة خاصة أيام العيد.

وأوضح رضا حسنين، مخرج العرض، إن العرض تدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة.

العرض من تأليف محمد زناتى، وإخراج رضا حسنين، وموسيقى حاتم عزت، وتصميم العرائس والديكور للدكتور سمير شاهين.

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