البابا تواضروس يزور شيخ الأزهر ويترأس احتفالية دخول المسيح لأرض مصر.. اليوم

يزور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لتقديم التهنئة له بمناسبة عيد الفطر.



وفي السياق ذاته يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم السبت، احتفالية عيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر وذلك بكنيسة السيدة العذراء بأبو سرجة.



وتحتفل كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية "حالة الحديد" بحارة زويلة بذكري دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة غدا السبت، وذلك تحت رعاية قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، وحضور نيافة الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وكبار المسؤولين فى الآثار والسياحة ولفيف من الآباء الأساقفة والكهنة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.



وتأتى الاحتفالية فى إطار خطة الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، وتنشيط السياحة الدينية، ودعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، نظرًا لأن تكلفة السياحة الدينية تمثل أضعاف تكلفة السياحة الشاطئية، والتى تستهدف 2.3 مليار مسيحى حول العالم.



وتعد كنائس زويلة الأثرية هى الأقدم بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس السيدة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبي سيفين ومزار القديس صليب الجديد وديري السيدة العذراء ومارجرجس.



جدير بالذكر أن كنائس زويلة تقع وسط القاهرة الفاطمية بحي الجمالية مسقط رأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.



