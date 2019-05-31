اليوم.. حفل الإفطار السنوي للمحامين بحضور سامح عاشور

تنظم نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، حفل الإفطار السنوي، اليوم السبت ٢٧ من رمضان، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي بحضور مئات المحامين بدعوة عامة من سامح عاشور.



ويعقب حفل الإفطار كلمة لنقيب المحامين، يتناول خلالها آخر المستجدات والتطورات على الساحة النقابية ويكشف فيها الانجازات التى تم تحقيقها على مدار العام، بالإضافة إلى تخصيص جزء من حديثه عن أبرز الأحداث على الساحتين المصرية والعربية، وذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، ولفيف من المحامين.



الجدير بالذكر أن حفل الإفطار السنوي للمحامين يقام يوم ٢٧ من رمضان كل عام، وذلك منذ أكثر من ٢٠ عاما.

