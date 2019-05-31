"البرنسيسة بيسة".. تفاصيل الحلقة 26

تطورت الأحداث فى الحلقة الـ 26 من مسلسل "البرنسيسة بيسة"، حيث تعود "شويكار" – بوسى – إلى الفيلا وتجد "مرعى" – حجاج عبد العظيم – و"سماح" – إيمان سيد وتطردهم ويخفوا على بيسة أنهم طردا من الفيلا ويعودا إلى الحارة لاستعطاف سكسكة بالبقاء معها فى المنزل وتوافق بشرط أن يأخذوها إلى بيسة لتبارك لها، وتاخذ من مرعى 100 جنيه ثمن الغرفة التى يسكنوا فيها بمنزلهم.



يشتكى "كاظم" – أمير المصرى – لوالده أحمد حلاوة من حياته مع بيسة وأنها بيئة ويهين فيها معه، وتسمع بيسة هذا الحوار وتكتشف خطتهم بمحاولة السيطرة على المدرسة وأن كاظم تزوجها لهذا السبب وأن تنازلها عن المدرسة أمام طلاقها وسط صدمة كبيرة من بيسة بما علمته وتغادر الفيلا وتعود إلى الحارة والحزن يملأها وتفكر فى كيفية الاستفادة من المدرسة فى التعليم وليس بالمكسب المادى.



مسلسل "البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

