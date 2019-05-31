القاهرة : السبت 01 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
القبلة
الجمعة 31/مايو/2019 - 11:39 م

بحضور ممثلي "الأوقاف".. "المؤسسات الإسلامية" بالبرازيل ينظم إفطار جماعي لـ1400 شخص

بحضور ممثلي الأوقاف..
أميرة العناني
dostor.org/2650090

نظم اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل " فابراس"، حفل إفطار جماعي لدار المحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة بهافوند في ولاية ساوباولو، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وإشراف قنصلية الإمارات العربية المتحدة وبلدية ساو باولو.

ويعد حفل الإفطار تتابعًا لسلسة الفعاليات التي يقوم بها الاتحاد من حملات إفطار الصائم بالمساجد والجمعيات الخيرية في شهر رمضان المعظم، وشمل الحفل هذه المرة غير المسلمين من المحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة، ومن لا مأوي لهم، تماشيا مع (عام التسامح) والتي تتبناه الإمارات العربية المتحدة.

استهدف المشروع إطعام 1400 شخص من المحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور الدكتور محمد الزغبي رئيس الاتحاد، ونائبه علي الزغبي، والقنصل العام لدولة الامارات العربية المتحدة إبراهيم سالم العل، ورئيس بلدية ساوباولو برونو كوفاس، وممثلي وزارة الأوقاف المصرية الدكتور كمال سيف، والشيخ أبوبكر إبراهيم.

ويعد الحدث تأكيدا على إرساء قواعد المشاركة الاجتماعية والتضامن المجتمعي، التي يتبناها الاتحاد مع مشاركيه من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومبادرة سقيا الإمارات.

وقال القنصل العام الإماراتي إبراهيم سالم العلوي، إن الإفطار يعد تكملة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأكيدا على أن عمل الخير ليس مقتصرا على فئة بعينها ولكن عمل الخير لابد أن يصل للمحتاج بغض النظر عن جنسه ولونه".

وأردف شاكرًا مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والحملة الرمضانية لسقيا الإمارات علي الدعم الذي يقدموه.

وقال الدكتور محمد الزغبي رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل "إن حفل اليوم هو حلقة في دائرة متصلة من الحملات التي يقوم بها الاتحاد في سبيل دعم المحتاجين، خاصة في هذا الشهر المبارك، متابعَا "هذه رسالتنا والتي تقع علي عاتق كل مسلم من مساعدة المحتاجين بعض النظر عن دينهم وعرقهم، والتي حثنا عليها رسولنا الكريم محمد صلي الله عليه وسلم".

وقال الدكتور كمال سيف ممثل وزارة الأوقاف المصرية، إن "المساعدات التي تقوم بها فامبراس مع مؤسسة محمد بن راشد، صورة جلية وواضحة علي أن الدين الإسلامي دين الشمولية والتضامن، مضيفا "هذا العمل في حد ذاته يؤكد علي ذلك فمن خلال تواجد الأفراد والتحضير وهذه الصورة العظيمة التي تؤكد فكرة لم الشمل والإلتفاف حول مائدة واحدة فيها نوع من إشاعة الرأفة والتعاون بين الجميع".

وقال رئيس بلدية ساوباولو برونو كوفاس: "تفتخر مدينة ساوباولو بتنوعها حيث تجتمع جميع الجنسيات والعقائد في هذا الحدث العظيم ونحن سعداء للغاية لمساعدة هؤلاء الناس وخاصة أشد سكان المدينة احتياجا".

وقال إن الدعم الذي تقدمه فامبراس وقنصلية الامارات العربية أمر مهم لتأكيد مدي رغبة الناس في المساعدة، وحصر لعدد الأشخاص الذين يحتاجون هذا النوع من المساعدات".

بحضور ممثلي "الأوقاف".. "المؤسسات الإسلامية" بالبرازيل ينظم إفطار جماعي لـ1400 شخص
بحضور ممثلي "الأوقاف".. "المؤسسات الإسلامية" بالبرازيل ينظم إفطار جماعي لـ1400 شخص
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الإفتاء: تحريم شرب الشيشة ليس قطعيًا

منذ أقل من شهر

شيخ الأزهر: حالتان فقط يحق فيهما للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون إذنه

منذ أقل من شهرين

المفتي يدعو المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على تعديلات الدستور

منذ 3 شهر

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر

منذ 3 شهر

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب

منذ 3 شهر

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص

الآن

جروس يوجه رسالة إلى جمهور الزمالك عبر "الكابتن"

أدهم صبري v.s رفعت إسماعيل.. من يفوز هذه المرة بنسب المشاهدة؟

حلم صلاح.. كيف يلعب ليفربول وتوتنهام نهائى أبطال أوروبا

«الإرهابي الأكبر».. السجل الكامل لجرائم هشام عشماوي

ads
الأكثر قراءة

"الكابتن" ينفرد بالتفاصيل.. جروس يرفض تكريم رئيس الزمالك

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات "نص الليل" لرؤساء وقيادات شركات البترول

العثور على جثة شاب عقب تعاطيه جرعة مخدر زائدة بالغردقة

جروس يوجه رسالة إلى جمهور الزمالك عبر "الكابتن"

ألبومات الصور

ليلة 27.. صلاة التراويح من مسجد السلطان حسن

بـ"الجلابية والصديرى".. أهالي بني عبيد يلعبون الكرة (صور)

محافظ أسوان يشهد الاحتفال بليلة القدر بمسجد الحاج حسن (صور)

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.74%

رياضة

من يربح دوري الأبطال.. 4 عوامل تحدد هوية الفائز بين ليفربول وتوتنهام؟

"الكابتن" ينفرد بالتفاصيل.. جروس يرفض تكريم رئيس الزمالك

اتحاد جدة يجدد عقد مدافعه خالد السميري

نجم الساعة

بعد أن أثارها "كلبش3".. تفاصيل تطور ثاني أكبر حقل غاز مصري بالبحر المتوسط

الأكثر قراءة

"الكابتن" ينفرد بالتفاصيل.. جروس يرفض تكريم رئيس الزمالك

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات "نص الليل" لرؤساء وقيادات شركات البترول

العثور على جثة شاب عقب تعاطيه جرعة مخدر زائدة بالغردقة

جروس يوجه رسالة إلى جمهور الزمالك عبر "الكابتن"

الرئيس نيوز

الملك سلمان يستقبل الرئيس السيسي بمقر القمة الإسلامية

ترامب: سأعلن رسميا ترشحي لولاية رئاسية ثانية يوم 18 يونيو

السيسي يشهد احتفال ليلة القدر ويكرم حفظة القرآن الكريم.. الأحد

الملك سلمان: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية لمواصلة بناء أوطاننا

رئيس الوزراء القطري يغرد من مكة المكرمة

كشكول

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.74%

شروط التقدم لمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية والأوراق المطلوبة

تعليم المنيا تؤكد إعلان نتيجة الإعدادية بعد قليل

ننشر رابط التقديم للمدارس الرسمية لغات بالقليوبية

أفضل الطرق لكي يحترمك طفلك.. تعرف عليهم

الأمصار

سفير كوريا الجنوبية ببيروت: سنقدم آليات عسكرية كهبة للجيش اللبناني

الرئيس السريلانكي لم يحدد موقفه من الترشح لولاية أخرى

مسيرات في إيران والعراق ترفض "صفقة القرن" وتؤيد الفلسطينيين

رئيس وزراء المجر يطلب تحقيقا في حادث غرق باخرة سياحية

ارتفاع عدد ضحايا عبارة الموصل الغارقة بالعراق إلى 125 شخصا

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

مصرع 4 من صيادي النمور برصاص الشرطة في بنجلاديش

اكتشاف بقايا عالم غرق قبل الميلاد

قناة هندية تحطم أرقاما قياسية على "يوتيوب"

مقالات الرأي
السيد فتحى عيسي

​ قَـل الحيــاء.. فحــل البلاء

المزيد
الصحة

"التوت الأزرق" يحمى من الإصابة بأمراض القلب الخطيرة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎