بحضور ممثلي "الأوقاف".. "المؤسسات الإسلامية" بالبرازيل ينظم إفطار جماعي لـ1400 شخص

نظم اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل " فابراس"، حفل إفطار جماعي لدار المحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة بهافوند في ولاية ساوباولو، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وإشراف قنصلية الإمارات العربية المتحدة وبلدية ساو باولو.



ويعد حفل الإفطار تتابعًا لسلسة الفعاليات التي يقوم بها الاتحاد من حملات إفطار الصائم بالمساجد والجمعيات الخيرية في شهر رمضان المعظم، وشمل الحفل هذه المرة غير المسلمين من المحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة، ومن لا مأوي لهم، تماشيا مع (عام التسامح) والتي تتبناه الإمارات العربية المتحدة.



استهدف المشروع إطعام 1400 شخص من المحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور الدكتور محمد الزغبي رئيس الاتحاد، ونائبه علي الزغبي، والقنصل العام لدولة الامارات العربية المتحدة إبراهيم سالم العل، ورئيس بلدية ساوباولو برونو كوفاس، وممثلي وزارة الأوقاف المصرية الدكتور كمال سيف، والشيخ أبوبكر إبراهيم.



ويعد الحدث تأكيدا على إرساء قواعد المشاركة الاجتماعية والتضامن المجتمعي، التي يتبناها الاتحاد مع مشاركيه من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومبادرة سقيا الإمارات.



وقال القنصل العام الإماراتي إبراهيم سالم العلوي، إن الإفطار يعد تكملة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأكيدا على أن عمل الخير ليس مقتصرا على فئة بعينها ولكن عمل الخير لابد أن يصل للمحتاج بغض النظر عن جنسه ولونه".



وأردف شاكرًا مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والحملة الرمضانية لسقيا الإمارات علي الدعم الذي يقدموه.



وقال الدكتور محمد الزغبي رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل "إن حفل اليوم هو حلقة في دائرة متصلة من الحملات التي يقوم بها الاتحاد في سبيل دعم المحتاجين، خاصة في هذا الشهر المبارك، متابعَا "هذه رسالتنا والتي تقع علي عاتق كل مسلم من مساعدة المحتاجين بعض النظر عن دينهم وعرقهم، والتي حثنا عليها رسولنا الكريم محمد صلي الله عليه وسلم".



وقال الدكتور كمال سيف ممثل وزارة الأوقاف المصرية، إن "المساعدات التي تقوم بها فامبراس مع مؤسسة محمد بن راشد، صورة جلية وواضحة علي أن الدين الإسلامي دين الشمولية والتضامن، مضيفا "هذا العمل في حد ذاته يؤكد علي ذلك فمن خلال تواجد الأفراد والتحضير وهذه الصورة العظيمة التي تؤكد فكرة لم الشمل والإلتفاف حول مائدة واحدة فيها نوع من إشاعة الرأفة والتعاون بين الجميع".



وقال رئيس بلدية ساوباولو برونو كوفاس: "تفتخر مدينة ساوباولو بتنوعها حيث تجتمع جميع الجنسيات والعقائد في هذا الحدث العظيم ونحن سعداء للغاية لمساعدة هؤلاء الناس وخاصة أشد سكان المدينة احتياجا".



وقال إن الدعم الذي تقدمه فامبراس وقنصلية الامارات العربية أمر مهم لتأكيد مدي رغبة الناس في المساعدة، وحصر لعدد الأشخاص الذين يحتاجون هذا النوع من المساعدات".