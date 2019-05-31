أهلا بالعيد بثقافة بورسعيد.. وتكريم المتميزين بأسيوط

اختتمت مكتبة طفل بيت ثقافة تحسين الصحة بفرع ثقافة بورسعيد نشاطها بتنظيم مسابقة ثقافية للأطفال المتميزين فى الأنشطة طوال الشهر الكريم نفذتها سمر يحيي، كما أقامت مكتبة طفل نادى السلام البحرى ورشة فنية بعنوان "أهلا بالعيد" تضمنت عمل أشكال مجسمة بخامات الجليتور نفذتها الفنانة مروة المغربى مع أطفال المكتبة.



واختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الليالى الثقافية والفنية بقصر ثقافة البداري بفرع ثقافة أسيوط، حيث بدأ الحفل بتلاوى لآيات من الذكر الحكيم، أعقبها فقرات متنوعة منها عروض فنية مختلفة للمواهب في مجالات الإلقاء الشعري والإنشاد الديني حيث تم اكتشاف الموهبة المتميزة في الإنشاد الديني عمر صلاح هريدي ذو الصوت المتميز.



وفي نهاية الحفل تم تكريم المتميزين والمشاركين في ليالي البداري والفائزين في المسابقات الثقافية والفنية، كما أقام نادى أدب منفلوط أمسية شعرية بحضور مجموعة من الشعراء والموهوبين.