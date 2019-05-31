صناع "قمر هادي" في ضيافة "الدستور" (صور)

استقبلت صحيفة "الدستور"، أبطال وصناع مسلسل "قمر هادي"، الذي ينافس في الماراثون الدرامي رمضان 2019.



وحضر الندوة بطل العمل النجم هاني سلامة، والمخرج رؤوف عبد العزيز، والكاتب إسلام النقاش مؤلف المسلسل.



وتحدث «سلامة» عن سبب تحمسه لدخول منافسة دراما 2019 بعمل سايكودراما مختلفا عما قدمه العمل الماضي.



وتطرق المخرج رؤوف عبدالعزيز للحديث عن كواليس العمل وترشحيات الفنانين لأدوارهم التي جسدوها.



فيما تحدث إسلام النقاش عن بداية الفكرة وكيفية معالجتها وما هي الصعوبات التي واجته، بسبب خوضه الماراثون الدرامي بعملين هما "قمر هادي" و"علامة استفهام".



ومن المقرر أن تنشر الدستور لجمهور الندوة كاملة من البداية للنهاية مصحوبة بصور من داخل الندوة.