القاهرة : السبت 01 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
الثقافة
الجمعة 31/مايو/2019 - 11:33 م

الإسماعيلية للموسيقى العربية تتألق بليالى رمضان (صور)

الإسماعيلية للموسيقى
حسام الضمرانى
dostor.org/2650087

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة الليلة الرابعة عشر من ليالى رمضان بثقافة الإسماعيلية، والتى تضمنت عرضا فنيا مميزا لفرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان أحمد القاضى، حيث قدمت الفرقة مجموعة رائعة من أغانى زمن الفن الجميل، وتألقت فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية من خلال عروضها المميزة على تراث السمسمية.

وفي إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بغرس القيم والمبادئ فى النشء الجديد، نظم فرع ثقافة الإسماعيلية مجموعة من الأنشطة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة التدخين فأقام بيت ثقافة الضبعية حوار مفتوح بعنوان "التدخين وأضراره" ناقشته آمنة عبد الرازق وتحدثت فيه عن مخاطر التدخين وكيفية وقاية الطفل من التدخين، وأخطار التدخين على الفرد والمجتمع، كما عقدت مكتبة الخشاينة حوار بعنوان "مخاطر التدخين وكيفة الوقاية منه" القى الحوار مدير الموقع.

ونظمت مكتبة السبع آبار محاضرة بعنوان "منظومة القيم الإيجابية فى المجتمع المصرى" لنسرين على محمد وتحدثت عن أهم القيم الإيجابية وذكرت منها احترام الكبير، مساعدة الآخر، الصدق والأمانة، بينما أقام بيت ثقافة طفل القنطرة شرق معرض لرسوم اﻷطفال ناتج مسابقة فانوس رمضان.

الإسماعيلية للموسيقى العربية تتألق بليالى رمضان (صور)
الإسماعيلية للموسيقى العربية تتألق بليالى رمضان (صور)
الإسماعيلية للموسيقى العربية تتألق بليالى رمضان (صور)
الإسماعيلية للموسيقى العربية تتألق بليالى رمضان (صور)
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"

منذ أقل من شهرين

وزير الآثار: الإعلان عن كشفين جديدين بالأقصر الأربعاء

منذ 4 شهر

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ 5 شهر

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 6 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 6 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

الآن

جروس يوجه رسالة إلى جمهور الزمالك عبر "الكابتن"

أدهم صبري v.s رفعت إسماعيل.. من يفوز هذه المرة بنسب المشاهدة؟

حلم صلاح.. كيف يلعب ليفربول وتوتنهام نهائى أبطال أوروبا

«الإرهابي الأكبر».. السجل الكامل لجرائم هشام عشماوي

ads
الأكثر قراءة

"الكابتن" ينفرد بالتفاصيل.. جروس يرفض تكريم رئيس الزمالك

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات "نص الليل" لرؤساء وقيادات شركات البترول

العثور على جثة شاب عقب تعاطيه جرعة مخدر زائدة بالغردقة

جروس يوجه رسالة إلى جمهور الزمالك عبر "الكابتن"

ألبومات الصور

ليلة 27.. صلاة التراويح من مسجد السلطان حسن

بـ"الجلابية والصديرى".. أهالي بني عبيد يلعبون الكرة (صور)

محافظ أسوان يشهد الاحتفال بليلة القدر بمسجد الحاج حسن (صور)

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.74%

رياضة

من يربح دوري الأبطال.. 4 عوامل تحدد هوية الفائز بين ليفربول وتوتنهام؟

"الكابتن" ينفرد بالتفاصيل.. جروس يرفض تكريم رئيس الزمالك

اتحاد جدة يجدد عقد مدافعه خالد السميري

نجم الساعة

بعد أن أثارها "كلبش3".. تفاصيل تطور ثاني أكبر حقل غاز مصري بالبحر المتوسط

الأكثر قراءة

"الكابتن" ينفرد بالتفاصيل.. جروس يرفض تكريم رئيس الزمالك

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات "نص الليل" لرؤساء وقيادات شركات البترول

العثور على جثة شاب عقب تعاطيه جرعة مخدر زائدة بالغردقة

جروس يوجه رسالة إلى جمهور الزمالك عبر "الكابتن"

الرئيس نيوز

الملك سلمان يستقبل الرئيس السيسي بمقر القمة الإسلامية

ترامب: سأعلن رسميا ترشحي لولاية رئاسية ثانية يوم 18 يونيو

السيسي يشهد احتفال ليلة القدر ويكرم حفظة القرآن الكريم.. الأحد

الملك سلمان: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية لمواصلة بناء أوطاننا

رئيس الوزراء القطري يغرد من مكة المكرمة

كشكول

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.74%

شروط التقدم لمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية والأوراق المطلوبة

تعليم المنيا تؤكد إعلان نتيجة الإعدادية بعد قليل

ننشر رابط التقديم للمدارس الرسمية لغات بالقليوبية

أفضل الطرق لكي يحترمك طفلك.. تعرف عليهم

الأمصار

سفير كوريا الجنوبية ببيروت: سنقدم آليات عسكرية كهبة للجيش اللبناني

الرئيس السريلانكي لم يحدد موقفه من الترشح لولاية أخرى

مسيرات في إيران والعراق ترفض "صفقة القرن" وتؤيد الفلسطينيين

رئيس وزراء المجر يطلب تحقيقا في حادث غرق باخرة سياحية

ارتفاع عدد ضحايا عبارة الموصل الغارقة بالعراق إلى 125 شخصا

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

مصرع 4 من صيادي النمور برصاص الشرطة في بنجلاديش

اكتشاف بقايا عالم غرق قبل الميلاد

قناة هندية تحطم أرقاما قياسية على "يوتيوب"

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

"التوت الأزرق" يحمى من الإصابة بأمراض القلب الخطيرة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎