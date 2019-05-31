الإسماعيلية للموسيقى العربية تتألق بليالى رمضان (صور)

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة الليلة الرابعة عشر من ليالى رمضان بثقافة الإسماعيلية، والتى تضمنت عرضا فنيا مميزا لفرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان أحمد القاضى، حيث قدمت الفرقة مجموعة رائعة من أغانى زمن الفن الجميل، وتألقت فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية من خلال عروضها المميزة على تراث السمسمية.



وفي إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بغرس القيم والمبادئ فى النشء الجديد، نظم فرع ثقافة الإسماعيلية مجموعة من الأنشطة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة التدخين فأقام بيت ثقافة الضبعية حوار مفتوح بعنوان "التدخين وأضراره" ناقشته آمنة عبد الرازق وتحدثت فيه عن مخاطر التدخين وكيفية وقاية الطفل من التدخين، وأخطار التدخين على الفرد والمجتمع، كما عقدت مكتبة الخشاينة حوار بعنوان "مخاطر التدخين وكيفة الوقاية منه" القى الحوار مدير الموقع.



ونظمت مكتبة السبع آبار محاضرة بعنوان "منظومة القيم الإيجابية فى المجتمع المصرى" لنسرين على محمد وتحدثت عن أهم القيم الإيجابية وذكرت منها احترام الكبير، مساعدة الآخر، الصدق والأمانة، بينما أقام بيت ثقافة طفل القنطرة شرق معرض لرسوم اﻷطفال ناتج مسابقة فانوس رمضان.