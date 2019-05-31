الجمعة 31/مايو/2019 - 11:33 م
ليلة 27.. الآلاف يصلون القيام في جامع عمرو بن العاص
تصوير علاء احمد
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حرص عدد من أهالى قرية كفر الصلاحات التابعة لمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، على لعب مباراة فيما بينهم مرتدين الجلابيب والصديرى والكلسون، قبل نهائي الدورة رمضانية بين فريقين، كفر الصلاحات وغازى مصبح. ...
شهد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان فعاليات الاحتفال بليلة القدر، والذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الحاج حسن عقب أداء صلاة العشاء والتراويح، فى أجواء إيمانية عامرة بالروحانيات الرمضانية ووسط جمع من ...