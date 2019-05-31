إبراهيم عبدالعزيز يكتب: دين السرور.. الرسول ضاحكًا

على عظم المسئولية التى اضطلع بها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم ينس نفسه كإنسان وإنسان بسيط أيضَا مصداقا لقوله عن نفسه: "أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد" ولذلك كان يتعامل مع الجميع بلسان حلو ووجه بشوش، ويعلمنا أن نفعل ذلك بقوله: "إن الله يحب السهل الطلق الوجه" وهذا تأكيد قوله تعالى لرسوله عليه السلام: "لو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك"، ولذلك تجده عليه السلام ماخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ومن ثم فقد دعا أتباعه أن: "بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا" فما بال بعضنا ممن يتصدون للوعظ والفتوى يحجبون عنا هذا الوجه المشرق للإسلام السمح الذى يمثله الرسول بأقواله وأفعاله كأسوة حسنة، وقد وجدت صورا حية موثقة لحياة النبى الإنسان وهو يداعب أصحابه ونساءه، فى كتاب جرئ الفكرة والطرافة، لعبدالبديع قمحاوى جعل له عنوانًا من كلام بسطاء الناس ليحقق الهدف منه وهو "النبى تبسم"، وقمحاوى لمن لا يعرفه هو أول مذيع يقدم برنامجًا عن محو الأمية، وله كتاب آخرعن "شباب الأنبياء والأتقياء" لكى يكون لشبابنا همتهم وجلدهم فى بناء الأمة، أما لماذا قدم كتابه "النبى تبسم"؟ فيقول فى مقدمته مخاطبًا الرسول عن بعض من ينتسبون لدينه فيرتدون أقنعة يطالعون بها الناس فى زماننا فيعسرون عليهم حياتهم: "فى أيامنا هذه يا رسول الله علت الجهامة وجوه العديد من المسلمين، بل إن هناك من يعمل على قتل الضحكة والبشر فى نفوس المسلمين باسم الإسلام، وهناك من يسعى جاهدا لتموت البسمة على شفاه المسلمين باسم الإسلام، بل أكثر من هذا يا رسول يحاصرون أطفال المسلمين - باسم الإسلام - ليهاجروا من مراتع الصبا الجميل، ويغادروا الطفولة الحلوة الغضة ليقيموا فى صقيع وبرد الشيخوخة، هذا أمر لا يرضاه الله ورسوله، لأنه يخالف الفطرة السليمة، ويخالف سنة الله ورسوله فى الحياة، من أجل هذا وتقربا إلى الله ورسوله، ومن خلال كتب السيرة الصحاح، جئت لأقدم هذه البسمات النبوية"

• إسقاط كفارة

سنبدأ من موقف وقع فى شهر رمضان نشأ من صيحات الفزع ليمر بمشهد الفكاهة وينتهى بتعطيل حكم الكفارة لمن أفسد صيامه متعمدًا فى نهار رمضان، فقد جاء رجل يعترف للنبى وهو فى حالة فزع ورعب أنه قد عاشر زوجته وهو صائم، فبدأ الرسول يدله على الحل لمشكلته، بإعتاق رقبة، فقال له الرجل إنه لا يملك عبيدا ليحرر أحدهم، فطلب منه الرسول صيام شهرين متتابعين، قال الرجل وبدنه النحيل ينبئ عن حاله: لا أستطيع، فأمره أن يطعم ستين مسكينًا، فاعتذر له الرجل لافتقاره إلى المال الذى يشترى به طعاما لستين مسكينا، فذهب الرسول إلى بيته وعاد بوعاء مملوء بالتمر وقدمه للرجل ليتصدق به، فقال الرجل: وهل يوجد من هو أفقر منى لأتصدق عليه؟ فضحك النبى حتى بدت نواجذه، وقال: أنتم إذن - أى فأنتم الذين تستحقون الصدقة-، وبذلك تحل مشكلتك التى أوقعت نفسك فيها.

• من يشترى؟

كان هناك رجل دميم من أهل البادية اسمه زاهر بن حرام الأشجعي، وكان النبي يحبه، وإذا جاء من البادية أهداه مما بها من أزهار وثمار ونبات ودهن، وإذا أراد العودة أهداه النبى مما فى المدينة، ما يعينه على كفاية أهله، ويقول عنه: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وفى سوق المدينة يفاجأ زاهر بمن يحتضنه من الخلف ويرفعه بعض الشئ بقوة عن الأرض فيقول بحدة: من هذا.. أرسلنى -أى اتركنى - ويلتفت ليجد أن الذى يحتضنه مبتسما هو الرسول الذى يستمر فى مداعبته كمن يعرض بضاعة للبيع وهو مايزال يرفعه بين يديه قائلا: من يشترى هذا العبد.. من يشترى هذا العبد؟ فيقول زاهر ردا على دعابة الرسول: يا رسول الله إذن تجدنى كاسدا - أى أنك لن تجد مشتريا يشترينى- فقال له النبى وهو يبتسم فى وجهه وقد أطلقه وقبله: ولكنك عند الله لست بكاسد.

• فى مجلس الرسول نشاهد أبوبكر وعمر وإبنه عبدالله أصغر الجالسين سنا، لم يكن سؤال الرسول لأصحابه فى أمر من أمور الدين أو شئون الحياة وإنما فزورة يطلب منهم حلها، قال لهم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثونى ماهى؟. تسابق الصحابة فى الإجابة التى بعدت عن الحل الصحيح للفزورة التى طرحها عليهم الرسول، فقد ظنوا جميعا أنها إحدى أشجار البادية، فراحوا يذكرونها شجرة شجرة والرسول ينفى صحة إجاباتهم وهو يبتسم، أما عبدالله بن عمر فقد وقع فى نفسه أنها النخلة ولكنه لم يتقدم بالإجابة حياءا ممن هم أكبر منه سنا، ثم قالت الصحابة للرسول: حدثنا ماهى يارسول الله؟ قال لهم متبسما: النخلة.



• ثمن الهدية

كان نعيمان الأنصارى يحب إهداء النبى خاصة من أنواع الطعام، ولكنه فى كثير من الأوقات لا يكون معه ثمنها، فيأخذ صاحب البضاعة إلى الرسول ويقول له: يا رسول الله إعط هذا ثمن متاعه! فيقول له الرسول وهو يبتسم: أولم تهده لنا؟ فيقول نعيمان: يا رسول الله إنه لم يكن عندى ثمنه وأحببت أن تأكل منه.



• فكاهة تضحك الرسول حولا

خرج ركب من المدينة للتجارة يتولى أمره أبوبكر، وكان معه سويبط القرشى الذى يتولى أمر الزاد، فطلب منه رفيق الرحلة نعيمان الأنصارى بعضا من الطعام ليسد جوعه فرفض وأغلظ له فى القول رغم إلحاحه ورجائه لشعوره بالجوع، وكان أبوبكر غائبا أثناء ذلك لأمر ما، وأراد نعيمان أن يعاقب سويبط، فأوهم بعض الأعراب أن سويبط عبد له، وأنه يريد بيعه بعشرمن الإبل، وتمت الصفقة، ولم يفلح اعتراض سويبط فى إيقاف الأعراب من التكاثر عليه، ولم يستجب لرجائه نعيمان ليذكر لهم الحقيقة، ولم ينقذه سوى أبو بكر الذى ضحك مما حدث عندما حكاه له نعيمان، ولم يفت أبو بكر أن يحكي الموقف للرسول الذى ظل يضحك منه حولا كاملا.



• مداعبات فى بيت الرسول

السيدة عائشة تحاول أن تقدم للسيدة سودة بنت زمعة طعاما لا تحبه اسمه الخزير يصنع من الدقيق مع أشياء أخرى، وتصر عائشة وترفض سودة، فتهددها عائشة إذا لم تذقه لطخت وجهها به، فلا تبالى سودة فتنفذ عائشة تهديدها وتفر ضاحكة من أمام سودة، يساعدها أنها أكثر شبابا وأخف حركة، وعلى حين غرة يمسك الرسول بعائشة وهو يبتسم، ويقيد حركتها بيد وباليد الأخرى يقدم صحفة الطعام لسودة ويدعوها ضاحكا لتقتص من عائشة، فتفعل وهى تضحك وعائشة تضحك والرسول يشاركهما الضحك

وعندما كان حفيده الحسين طفلا صغيرا كان الرسول يأخذه فى حجره ويداعبه بإخراج لسانه وإدخاله للفم بسرعة مرات عديدة مع إصدار صوت مصاحب ذى نغمة مرحة، فيهش الصبى لما يرى ويتجاوب مع بسمة جده الكريم بضحكاته العذبة وهو يحاول أن يمسك باللسان المتحرك أمامه بسرعة، وهنا نتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له صبى فليتصابى له.



• عمر يمثل دور الأسد

وقد انتقلت روح الفكاهة هذه من الرسول إلى صحابته حتى الصارمين منهم كعمر بن الخطاب ليتأسى بالرسول بعد أن أصبح أميرا للمؤمنين، وحكايته المعروفة عن الصبية الجوعى الذين كانت أمهم تسكتهم بوضع قدر على النار ليس فيه إلا ماء تزعم لهم أنه طعام ينضج، فجاء لهم عمر وطبخ لهم الطعام بنفسه، ولم يكتف بذلك بل راح يرفه عنهم بظرف يبتغى إضحاكهم، فجلس على أربع وراح يمثل دور الأسد فى صوته وكره وفره أمامهم، والصغار يضحكون وهو يضحك.



• إضحاك الوالدين قبل الجهاد

روى أن أعرابيا جاء إلى الرسول يبغى الجهاد والخروج فى سبيل الله مقاتلا بسيفه محاربا فى جيوش المسلمين، وقال الأعرابى فيما قال للرسول إنه ترك أبويه يبكيان لفراقه، فقال له النبى فى وضوح وحسم: "فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما"، وهناك القصة المعروفة التى قدم فيها الرسول رعاية الأبوين الكبيرين على الجهاد فى سبيل الله حينما قال لمن أتاه يطلب الإذن له بالجهاد وله أبوين شيخين كبيرين، فيطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يعود إليهما ليجاهد فيهما.



• لأضحكنه

ولأن الرسول إنسان تمر به أوقات ضيق كأى إنسان، فإن صحابته يحرصون على التسرية عنه مثلما حدث فى هذا اليوم الذى أصبح فيه الرسول متغير الوجه، وهنا يبادر أحد الصحابة لإدخال السرور على قلب الرسول قائلا: لأضحكنه. هنا يظهر ظرف هذا الصحابى الذى يطرح سؤاله على الرسول فى شكل قصة افتراضية يبتغى منها إضحاك النبى دون أن يريد إجابته، فيصور الصحابى نفسه وقد عاش حتى آخر الزمان وأدرك الدجال وهو يدعو الناس وهم جياع إلى طعام وثريد - وطعام الدجال حرام على المؤمنين- وهنا يسأل الصحابى الرسول لو أنه - أى الصحابى - أكل من طعام الدجال وثريدته، فهل معنى ذلك أن إيمانه بالله قد سقط ويعتبرمن الكافرين؟- ويكمل الصحابى سؤاله الظريف - فى هذه الحالة هل من الخير له أن يبتعد عن طعام الدجال ويموت من الجوع، أم له الحق حتى يأكل من طعام هذا الدجال ويشبع، ثم يعلن كفره بذلك الدجال؟!



• جائزة من يدخل السرور على الناس

وإدخال السرور على الناس ليس بالشئ الهين فى ميزان الإسلام، لأنه دعوة لإشاعة البهجة، والبعد عن كل ما يكدر حياة الإنسان، ولذلك منح الإسلام جائزة كبرى لمن يساهم فى إسعاد أخيه الإنسان، على أن يتلقى هذه الجائزة وهو فى أشد موقف يحتاج فيه إلى من يؤنسه بعد أن يفارق عالم الأحياء فلا يبقى معه من دنياه إلا عمله، وأهم عمل له ليس الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج - على أهميتها العظيمة - ولكنه كلمة طيبة تسر بها أخيك الإنسان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن أدخل على مؤمن سرورا إلا خلق الله من ذلك السرور ملكا يعبد الله ويمجده ويوحده، فإذا صار المؤمن فى لحده أتاه السرور الذى أدخله عليه فيقول له: أما تعرفنى؟ فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا السرور الذى أدخلتنى على فلان.. أنا اليوم أؤنس وحشتك وأثبتك بالقول الثابت، وأشهد بك مشهد القيامة وأشفع لك من ربك وأريك منزلك من الجنة"- إنه السرور فى القبر وليس الثعبان الأقرع- هذا هو الإسلام الجميل الذى لخصه رسول الله فى عبارة جامعة مانعة حينما قال: "إنما الدين المعاملة"، والمعاملة هنا على إطلاقها سواء للإنسان أو الحيوان، ولذلك دخلت امرأة النار فى هرة حبستها لا هى أطعمتها ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض، ودخل رجل الجنة لأنه سقى كلبا، فإذا كان هذا هو جزاء معاملة الإنسان للحيوان، فما بالنا بمعاملة الإنسان لأخيه الإنسان، فيقتله بدم بارد لمجرد اختلافه معه فى الملة أو المذهب، إنهم يجهلون الإسلام، إنه إسلامهم الخاص الذى صنعوه لأنفسهم، حتى أنهم عزلوا أنفسهم فى جماعة "الإخوان المسلمين"، وكأن ما عداهم ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، واستباحوا قتل من ليس معهم، وتعمدوا اختيار مناسبات الأعياد والفرح والسرور، لينكدوا على الناس حياتهم، من المؤكد أنهم لا يعرفون شيئا عن الرسول الذى يدعون الإيمان به وبرسالته، وهو منهم براء، فهل قرأوا قوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهل قرأوا قوله: "رأس العقل بعد الإيمان التودد إلى الناس"، وهل قرأوا قوله صلى الله عليه وسلم: "من قضى لأحد من أمتى حاجة يريد أن يسره بها فقد سرنى، ومن سرنى فقد سر الله، ومن سر الله فقد أدخله الجنة"، ولهذا قال عليه السلام: "إن من أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على قلب مؤمن"، إن ديننا هو دين الحب والرحمة والبهجة والسرور، فما هو دينكم يا جماعات الإرهاب إذا كان لكم دين؟







