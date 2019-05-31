"عيد سعيد" و"المارستان" و"مدينة الثلج" يحصدون جوائز اللقاء الثاني لشباب المخرجين

اختتمت على المسرح الكبير لقصر ثقافة الأنفوشي فعاليات اللقاء الثاني لشباب المخرجين، والذي افتتحته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة السبت 19 مايو الحالي بمشاركة 10 عروض مسرحية، وترأس المهرجان المخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة، ونظمته الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي الذى حضر مراسم حفل الختام، ورافقه رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، المخرج عادل حسان مدير عام الإدارة العامة للمسرح، ولجنة التقييم المشكلة من الناقدة الدكتورة سامية حبيب، المخرج جمال ياقوت، المخرج محمد دسوقي، الفنان إيهاب حمدي، الفنان وائل عبد الله، المخرج عادل حسان، الكاتب خالد رسلان.



استهلت المراسم بالعرض المسرحي "تحت الخشبة" إخراج مؤمن بكري لفرقة الإسكندرية، أعقبه مناقشة لجنة التقييم للمخرج، ثم بدأت مراسم حفل الختام والذي استهل بكلمة للفنان أحمد الشافعي، حيث أشاد فيها بالجهود التي تبذلها قصور الثقافة لرعاية الشباب المبدع عبر موسم طويل اختتم بأربعة مهرجانات كبير هي فرق الأقاليم والتجارب النوعية ونوادي المسرح ثم اللقاء الثاني لشباب المخرجين، وعبر عن اهتمام الهيئة بشباب المبدعين في كافة أقاليم مصر، مؤكدا أن الهيئة تسعى لتنفيذ توصيات لجان التقييم بالمهرجانات الختامية ومن بينها إقامة الفرق الفنية طوال أيام المهرجانات.



أكد المخرج عادل حسان في كلمته سعي الإدارة العامة للمسرح للتبكير بالموسم الجديد منذ يونيو عبر ترشيحات المخرجين حتى تخرج العروض في مواعيد مناسبة وبعيدا عن الامتحانات، مثمنا جهود رئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية على كل الدعم الذي يقدمونه لفناني الأقاليم، إضافة لكتيبة العاملين بالإدارة العامة للمسرح والذين نجحوا في اقامة أربعة مهرجانات متتالية بنجاح كبير، وموضحا أن اللقاء الثاني لشباب المخرجين سوف يكون نصف سنوي في نوفمبر ومارس القادمين للدفع بمخرجين جدد مسلحين بالعلم والموهبة لإحداث حراك بمسرح الثقافة الجماهيرية.



وعبر الكاتب خالد رسلان مدير نوادي المسرح ومشرف مشروع لقاء شباب المخرجين عن سعادته بالإنجاز الذي تم على الأرض عبر عامين متتاليين، مشيدا بجهود قيادات وزارة الثقافة والهيئة في دعم المسرح بالأقاليم، إضافة لإبداعات شباب المسرحيين من المخرجين والتي تتطور عام بعد عام عبر ورشة متخصصة، مطالبا بتطويرها لتكون برنامجا نموذجيا أكاديميا لتدريب المخرجين الجدد.



ثم صعدت لجنة تقييم اللقاء الثاني لشباب المخرجين وأعلنت الجوائز التى كانت كالتالى، أولا شهادات التميز؛ حيث منحت اللجنة شهادات تميز لكل من الطفلة منة الله هشام عن عرض مدينة التلج لفرقة السلام، سلوان محمود عن عرض عيد ميلاد سعيد الإسكندرية، رضوى حسن عن مسرحية جاليري الإسكندرية، إبراهيم الفرن للتميز في السينوغرافيا عن عرض عيد ميلاد سعيد الإسكندرية، محمد الأسمر للتميز في السينوغرافيا عن مسرحية المارستان بورسعيد، أفضل أداء جماعي لفريق عرض الجريمة والعقاب لفرقة سوهاج، مصطفى سليمان لتميزه في التأليف بمسرحية عيد ميلاد سعيد الإسكندرية، جون موسى للتميز في الموسيقى بمسرحية جاليري لفرقة الإسكندرية، كما قررت اللجنة منح شهادت التميز في الإخراج لكل من محمد علي مخرج عرض المقنع لفرقة المنصورة، وزكي ثروت عن عرض الكمامة لفرقة المنصورة.



فاز بالمركز الثالث ودرع الهيئة المخرج عمر حسين عن عرض "مدينة التلج" لفرقة مدينة السلام بالقاهرة، وفاز بالمركز الثاني ودرع الهيئة المخرج محمد حمزة عن عرض "المارستان" لفرقة بورسعيد، وفاز بالمركز الأول المخرج محمد جمال مرسي عن عرض "عيد ميلاد سعيد" لفرقة الإسكندرية.



يذكر أن، المهرجان قد افتتح بالعرض المسرحي "أبو زهرة في فمه" تأليف لويجي بيراندللو، إخراج حسام التاجي، كما قدمت عروض "مدينة الثلج" تأليف محمود جمال وإخراج عمر حسين، "النبي المقنع" تأليف عبد الكبير الخطيبي، إعداد مصطفى حسان، إخراج محمد علي، "الكمامة" تأليف الفونسو ساستري، إخراج زكي ثروت، "الجريمة والعقاب" عن رواية فيودور دوستويفسكي إعداد وإخراج رضوى محمود، "الزائر -عيد ميلاد سعيد"، تأليف مصطفي سليمان، إخراج محمود جمال مرسي، "المارستان" عن رواية محمد الجيزاوي، إعداد وإخراج محمد حمزة، "جاليري" عن "بجماليون" تأليف توفيق الحكيم، إعداد علي عثمان، إخراج مي عبد الرازق، "القفص" تأليف ماريو فراتي، إخراج محمد زغلول، واخيرا العرض المسرحي "تحت الخشبة" تأليف مصطفي عامر وأحمد عبدالرحيم، إخراج مؤمن بكري.