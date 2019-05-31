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محافظات
الجمعة 31/مايو/2019 - 11:29 م

محافظ قنا يشهد الاحتفال بليلة القدر ويكرم حفظة القرآن الكريم

محافظ قنا يشهد الاحتفال
أ ش أ
dostor.org/2650080

شهد محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان الاحتفال بليلة القدر، الذي أقامته مديرية أوقاف قنا بمسجد عبد الرحيم القنائي.

حضر الاحتفال اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد والنائب عبدالسلام الشيخ عضو مجلس النواب والشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بقنا والشيخ تاج الدين أبوالوفا مدير منطقة قنا الأزهرية والشيخ مصطفي الصغير مدير عام منطقة الوعظ بقنا ولفيف من القيادات الدينية والامنية والتنفيذية وعدد كبير من أبناء المحافظة.

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ أحمد عبدالحافظ، أعقبها كلمة الشيخ مصطفى الصغير عن فضل شهر رمضان الكريم وما يحمله من فضائل متعددة من بينها ليلة القدر هذه الليلة المباركة التي اتصلت فيها السماء بالأرض بنزول الملائكة فهي خير من ألف شهر وحث الحاضرين على اغتنامها بالاجتهاد في العمل والذكر.

كما تحدث الشيخ محمد الطراوي عن فضل ليلة القدر وعظمتها وفضل إحيائها بالذكر والدعاء والاستغفار، داعيا إلى ضرورة استثمار واغتنام فضل تلك الليلة المباركة والاجتهاد في العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم للتقرب إلى الله بالمزيد من الطاعات والأعمال الصالحة.

ومن جانبه قدم محافظ قنا التهنئة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة الاحتفال بليلة القدر، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على مصر بالخير واليمن والبركات.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم 16 طفلا من حفظة القرآن الكريم بمنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية ضمن المسابقة التي نظمتها مديرية أوقاف قنا، وأعرب عن سعادته بتكريم هذه الصفوة المتميزة من الأطفال من حفظة كتاب الله، مقدما لهم التهنئة ولأولياء أمورهم تقديرًا لجهودهم التي يبذلونها مطالبهم بمزيد من التفوق.

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