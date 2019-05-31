ليلة 27.. صلاة التراويح من مسجد السلطان حسن

بـ"الجلابية والصديرى".. أهالي بني عبيد يلعبون الكرة (صور)

حرص عدد من أهالى قرية كفر الصلاحات التابعة لمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، على لعب مباراة فيما بينهم مرتدين الجلابيب والصديرى والكلسون، قبل نهائي الدورة رمضانية بين فريقين، كفر الصلاحات وغازى مصبح. ...