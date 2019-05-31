"الكابتن" ينفرد بالتفاصيل.. جروس يرفض تكريم رئيس الزمالك

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.74%

اعتمد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الجمعة، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي "2018 - 2019" حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 73.74%، حيث حصل 266 طالبا وطالبة على الدرجات ...