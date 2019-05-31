"الكابتن" ينفرد بالتفاصيل.. جروس يرفض تكريم رئيس الزمالك
شهد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان فعاليات الاحتفال بليلة القدر، والذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الحاج حسن عقب أداء صلاة العشاء والتراويح، فى أجواء إيمانية عامرة بالروحانيات الرمضانية ووسط جمع من ...
اعتمد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الجمعة، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي "2018 - 2019" حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 73.74%، حيث حصل 266 طالبا وطالبة على الدرجات ...
شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، احتفالية مديرية أوقاف الإسكندرية، بمناسبة ليلة القدر عقب صلاتى العشاء والتراويح، بمسحد العارف بالله أبى العباس المرسى بمنطقة بحرى. ...