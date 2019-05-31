احتجاز المشتبه به في تفجير ليون وخضوعه للتحقيق

قال ممثلو الادعاء الفرنسيون اليوم الجمعة، إن المشتبه في قيامه بزرع قنبلة في مدينة ليون الفرنسية أصابت 14 شخصا الأسبوع الماضي وضع قيد الحبس الاحتياطي ويخضع لتحقيق رسمي.



وفي البداية ألقت الشرطة القبض على المشتبه به الرئيسي وهو طالب جزائري (24 عاما) وثلاثة أشخاص آخرين على صلة بالقضية يوم الاثنين.



ورفع ممثلو الادعاء عدد المصابين في الانفجار من 13 إلى 14.



ووضعت القنبلة المعبأة بالمسامير والكرات المعدنية في كيس ورقي فانفجرت خارج مخبز بالقرب من إحدى محطات القطار الرئيسية في ليون.



وتعقب المحققون المشتبه به بعد أن رصدته كاميرات المراقبة وهو يزرع القنبلة.