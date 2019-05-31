أمانة "جنوب القاهرة" تنظم حفل إفطار لقيادات حزب المحافظين

نظمت أمانة جنوب القاهرة بحزب المحافظين، حفل إفطار لقيادات الحزب بمقر الأمانة بحلوان، بحضور المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب.



شارك في الحفل، المستشار محمد عبدالمولي، النائب الأول لرئيس الحزب، وعمرو الشريف، نائب رئيس التنظيم لشئون التنظيم، ومحمد خطاب، نائب رئيس الحزب للشئون القانونية والدستورية، والمهندس كريم عبدالعاطي، رئيس لجنة التنظيم والعضوية، وشعبان خليفة، رئيس لجنة العمال، ومحمود خميس، مساعد رئيس الحزب، ورئيس لجنة التقييم والمتابعة، والمهندس نادر فصيح، رئيس لجنة الزراعة، وعادل عكاشة، أمين جنوب القاهرة.