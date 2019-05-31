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مصر
الجمعة 31/مايو/2019 - 11:11 م

الإحصاء: تأسيس 6306 شركة برأسمال 11 مليار جنيه خلال 3 أشهر

الإحصاء: تأسيس 6306
أميرة ممدوح
dostor.org/2650072

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر جذبت ما يقارب الـ 11 مليار جنيه استثمارات أجنبية ومحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2019، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات الاستثمارية التي تم تأسيسها خلال تلك الفترة 6306 شركة برأس مال قدره 10.7 مليار جنيه.

وأوضح تقرير الإحصاء، والذي حصلت عليه "الدستور"، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافقت على تأسيس 2085 شركة في شهر يناير الماضي برأس مال قيمته 3.59 مليار جنيه، يليها 2059 شركة في فبراير الماضي برأسمال قدره 3.4 مليار جنيه، ثم 2162 شركة في مارس الماضي برأسمال بلغ 3.57 مليار جنيه.

ويشير التقرير، إلى مساهمة المستثمرين المصريين بالجزء الأكبر من رؤوس الأموال المتدفقة بنسبة تخطت الـ 85%، حيث بلغ إجمالي رؤوس أموال المصريين 9.2 مليار جنيه خلال الفترة بين شهري يناير ومارس من عام 2019، يليهم العرب بقيمة 1.1 مليار جنيه، ثم الأجانب برؤوس أموال قدرها 392.2 مليون.

يأتي ذلك علي خلفية إقرار حوافز قانون الاستثمار والتي تنوعت بين الضمانات ضد إلغاء التراخيص، وضمانات التحويلات النقدية، بالإضافة إلى حافز أخرى للاستثمار في المناطق ذات الأولوية والقطاعات التي تتمتع بمقومات تنموية ما بين خصم من صافي الأرباح للضرائب وحوافز استثمار أخرى تتضمن السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثماري.

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