محكمة أمريكية تجيز لمركز طبي مواصلة عمليات الإجهاض برغم إلغاء ترخيصه

سمحت إحدى المحاكم الأمريكية لآخر مركز طبي باق في ولاية ميسوري يقوم بعمليات إجهاض، بمواصلة عمله إلى حين انعقاد جلسة استماع للمحكمة في الرابع من يونيو المقبل، في قضية قد تجعل من ميسوري أول ولاية تعرقل الإجراء منذ حوالي 50 عاما.



وقضى قاض في الولاية أن رخصة مركز تنظيم الأسرة في سانت لويس لن تنتهي اليوم الجمعة حيث رفضت الولايات تجديدها.



وقال المركز في بيان إن الرخصة تم رفضها من جانب ولاية ميسوري لأن المركز لن يسمح للولاية بإخضاع أطبائه "لاستجواب لأمور تتعلق بالتحرش".



وقالت رئيسة المركز ليانا وين في تغريدة إن "هذا انتصار للمرأة في جميع أنحاء ولاية ميسوري، لكن هذه المعركة لم تنته بعد".

وقالت إننا "نرى مدى هشاشة الحصول على رعاية للإجهاض في ميسوري وفي بقية البلاد."



ويحارب المركز أيضا قانونا في ميسوري تم توقيعه الأسبوع الماضي حيث يحظر من بين أمور أخرى، إجهاض الأجنة بعد ثمانية أسابيع من الحمل- قبل أن يعرف الكثير من النساء أنهن حوامل- بدون استثناء للنساء اللائي حملن عن طريق الاغتصاب أو سفاح القربى.



ولا يزال الإجهاض أمرا قانونيا على الرغم من قانون ميسوري المقيد، الذي يسري مفعوله في أغسطس المقبل، وقوانين أخرى مثله تم إقرارها مؤخرا في ولايات أخرى يقودها الجمهوريون.



ويقول المناهضون للإجهاض إنهم يعتزمون إجبار المحكمة العليا على إعادة النظر في قرارها التاريخي الصادر عام 1973 والذي يجيز الإجهاض.