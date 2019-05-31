الشرطة السلوفاكية تطلق النار على رجل يحمل سكينا ويهدد المارة

أطلقت الشرطة في وسط العاصمة السلوفاكية براتيسلافا النار، اليوم الجمعة، على ساق رجل يحمل سكينا فأوقفته بعد اعتدائه على حارس مبنى جهاز سيادي.



وقالت الشرطة إن الرجل قام قبل أن يصاب بطعن حارس أمام وزارة المالية ما أدى إلى إصابته بجروح عميقة لأنه منعه من دخول المبنى.



ركض الجاني وهو يصيح عبر وسط المدينة مهددا المارة خاصة من أرادوا تصويره بهواتفهم المحمولة، ثم طعن نفسه في البطن.



وقال شهود عيان إنه صاح قائلا: "سأقتلكم جميعا"!، وأكدت الشرطة أن الواقعة تمثل عملا إرهابيا.



وأوضحت أنه بالرغم من ذلك فقد أدى تدخل الشرطة فيما يبدو إلى "جرح شخص قاصر لا علاقة له بالواقعة جرحا طفيفا".



ووفقا لمعلومات وسائل الإعلام فإن هذا الشخص هو فتاة في الرابعة عشرة من العمر كانت تمر في المكان.



تم نقل الرجلين المصابين بإصابات خطرة (الحارس والمعتدي) والفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج.