القاهرة : الجمعة 31 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
عالم
الجمعة 31/مايو/2019 - 11:06 م

الشرطة السلوفاكية تطلق النار على رجل يحمل سكينا ويهدد المارة

الشرطة السلوفاكية
وكالات
dostor.org/2650070

أطلقت الشرطة في وسط العاصمة السلوفاكية براتيسلافا النار، اليوم الجمعة، على ساق رجل يحمل سكينا فأوقفته بعد اعتدائه على حارس مبنى جهاز سيادي.

وقالت الشرطة إن الرجل قام قبل أن يصاب بطعن حارس أمام وزارة المالية ما أدى إلى إصابته بجروح عميقة لأنه منعه من دخول المبنى.

ركض الجاني وهو يصيح عبر وسط المدينة مهددا المارة خاصة من أرادوا تصويره بهواتفهم المحمولة، ثم طعن نفسه في البطن.

وقال شهود عيان إنه صاح قائلا: "سأقتلكم جميعا"!، وأكدت الشرطة أن الواقعة تمثل عملا إرهابيا.

وأوضحت أنه بالرغم من ذلك فقد أدى تدخل الشرطة فيما يبدو إلى "جرح شخص قاصر لا علاقة له بالواقعة جرحا طفيفا".

ووفقا لمعلومات وسائل الإعلام فإن هذا الشخص هو فتاة في الرابعة عشرة من العمر كانت تمر في المكان.

تم نقل الرجلين المصابين بإصابات خطرة (الحارس والمعتدي) والفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 7 ساعات

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى

منذ حوالي 22 ساعة

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة

منذ حوالي 22 ساعة

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة

منذ أقل من شهر

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ أقل من شهر

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

الآن

الظهور الأخير.. "جروس" لأطفال نادي الصيد: "أحبكم وأحب الزمالك" (فيديو)

ورطة نتنياهو.. ماذا يحدث في إسرائيل بعد حل «الكنيست»؟

"الأرصاد" توضح حالة الطقس خلال عيد الفطر

محمد الباز يكتب: رجل الدولة.. كيف عامل عمر بن الخطاب أهل الذمة؟

ads
الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات "نص الليل" لرؤساء وقيادات شركات البترول

العثور على جثة شاب عقب تعاطيه جرعة مخدر زائدة بالغردقة

بعد أن أثارها "كلبش3".. تفاصيل تطور ثاني أكبر حقل غاز مصري بالبحر المتوسط

الظهور الأخير.. "جروس" لأطفال نادي الصيد: "أحبكم وأحب الزمالك" (فيديو)

ألبومات الصور

محافظ أسوان يشهد الاحتفال بليلة القدر بمسجد الحاج حسن (صور)

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.74%

محافظ الإسكندرية يشهد احتفال "الأوقاف" بليلة القدر

محافظ سوهاج يشهد احتفالية "ليلة القدر" (صور)

رياضة

"الكابتن" ينفرد بالتفاصيل.. جروس يرفض تكريم رئيس الزمالك

اتحاد جدة يجدد عقد مدافعه خالد السميري

روبرتسون يعتزم إنهاء الموسم مع ليفربول بأفضل طريقة عقب أحزان نهائي كييف

نجم الساعة

بعد أن أثارها "كلبش3".. تفاصيل تطور ثاني أكبر حقل غاز مصري بالبحر المتوسط

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات "نص الليل" لرؤساء وقيادات شركات البترول

العثور على جثة شاب عقب تعاطيه جرعة مخدر زائدة بالغردقة

بعد أن أثارها "كلبش3".. تفاصيل تطور ثاني أكبر حقل غاز مصري بالبحر المتوسط

الظهور الأخير.. "جروس" لأطفال نادي الصيد: "أحبكم وأحب الزمالك" (فيديو)

الرئيس نيوز

ترامب: سأعلن رسميا ترشحي لولاية رئاسية ثانية يوم 18 يونيو

السيسي يشهد احتفال ليلة القدر ويكرم حفظة القرآن الكريم.. الأحد

الملك سلمان: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية لمواصلة بناء أوطاننا

رئيس الوزراء القطري يغرد من مكة المكرمة

كما انفردنا.. المالية تخفض الدولار الجمركي.. تعرف على الأسعار الجديدة

كشكول

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.74%

شروط التقدم لمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية والأوراق المطلوبة

تعليم المنيا تؤكد إعلان نتيجة الإعدادية بعد قليل

ننشر رابط التقديم للمدارس الرسمية لغات بالقليوبية

أفضل الطرق لكي يحترمك طفلك.. تعرف عليهم

الأمصار

سفير كوريا الجنوبية ببيروت: سنقدم آليات عسكرية كهبة للجيش اللبناني

الرئيس السريلانكي لم يحدد موقفه من الترشح لولاية أخرى

مسيرات في إيران والعراق ترفض "صفقة القرن" وتؤيد الفلسطينيين

رئيس وزراء المجر يطلب تحقيقا في حادث غرق باخرة سياحية

ارتفاع عدد ضحايا عبارة الموصل الغارقة بالعراق إلى 125 شخصا

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

مصرع 4 من صيادي النمور برصاص الشرطة في بنجلاديش

اكتشاف بقايا عالم غرق قبل الميلاد

قناة هندية تحطم أرقاما قياسية على "يوتيوب"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

"التوت الأزرق" يحمى من الإصابة بأمراض القلب الخطيرة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎