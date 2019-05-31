"الأرصاد" توضح سبب ارتفاع حرارة الربيع عن الصيف (فيديو)

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن سر تسجيل درجات الحرارة في فصل الربيع أعلى من فصل الصيف.



وقال شاهين في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن مصر تتعرض في النصف الثاني من الربيع بسبب تأثرها بالمنخفض الجوي في الجزيرة العربية والسودان والصحراء الغربية كما حدث خلال الأسبوع الماضي بوصول كتل هوائية قادمة من السودان لم تتعرض لأي مسطحات مائية ما أدى إلى وصولها بنفس درجات حرارتها المرتفعة في السودان.



وأضاف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تتعرض دائمًا لهذه الكتل الهوائية كل عام في النصف الثاني من فصل الربيع خلال الفترة من شهر مايو وحتى منتصف يونيو، حيث تسجل فيها درجات الحرارة الأعلى طوال العام.



وأوضح أن أعلى درجة حرارة في العام يتم تسجيلها في فصل الربيع بعكس ما يعتقد الكثيرون أن فصل الصيف الأكثر ارتفاعًا للحرارة، موضحًا أن مصر في فصل الصيف تتعرض للكتل الهوائية القادمة من الهند التي تمر على البحر المتوسط حيث تبخر المياه وزيادة نسبة الرطوبة بدرجات قياسية ما يؤدي للشعور بالحر رغم تسجيل درجات حرارة منخفضة مقارنة بالربيع.



وأشار إلى أنه رغم ارتفاع درجات حرارة الربيع عن الصيف إلا تدني نسبة الرطوبة في الهواء واقتراب المرتفع الأوربي يؤديان إلى تلطيف الجو.