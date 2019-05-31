النائب محمد الكومي: تقرير "هيومان رايتس ووتش" يحتوي على معلومات كاذبة

وصف النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة عن شمس، التقرير الصادر عن منظمة «هيومان رايتس ووتش»، الدولية لحقوق الإنسان، عن الأوضاع بسيناء، بأنه مسيس، مضيفًا أنه غير دقيق ويحتوي على معلومات كاذبة تفتقد المصداقية والشفافية.



وأضاف «الكومي»، في تصريحات صحفية، أن منظمة «هيومان رايتس ووتش» تثبت يومًا بعد يوم أجندتها المسيسة وتوجهاتها المنحازة، وتكشف أيضًا أهدافها التي تتضمن تقليص جهود الدولة المصرية شعبا وجيشا وشرطة في مكافحة الإرهاب، بما يعطيه من بيانات مدفوعة الأجر تتنافي مع الحقيقة على أرض الواقع.



وأشار نائب مستقبل وطن، إلى أن مصر حملت على عاتقها التصدي للحرب الشرسة التي تقودها الجماعات المتطرفة ومموليها ضد المنطقة العربية، مؤكدًا أن كل هذه الأمور تثبت أن هذه المنظمات تخدم أجندة جماعة الإخوان الإرهابية.