بيت العائلة المصرية بهولندا يكرم 3 شخصيات لمجهوداتهم خلال رمضان

أقام بيت العائلة المصرية في هولندا يوم أمس، حفل تكريم لسلمي الشحات وجيهان زعرب وشحات أمين، على مجهوداتهم الكبيرة خلال شهر رمضان الكريم، لخدمة المصريين هناك.



وأكد رئيس بيت العائلة المصرية في هولندا، أنه تم بذل مجهود كبير خلال شهر رمضان المبارك لاستقبال أبناء الجالية المصرية والعربية والإسلامية على موائد إفطار امتدت عبر الشهر الفضيل المبارك، هذا المجهود الكبير قام عليه مجلس إدارة بيت العائلة المصرية في هولندا، بالإضافة إلى شخصيات وهبت نفسها للعمل من أجل هذا الشهر الكريم ولكي يستشعر المصريون والعرب والمسلمون نفخات الأيام المباركة.



وقال الدكتور محمود السلاموني أنه كان لابد لبيت العائلة أن يتقدم بالشكر لكل من بذل جهدا، أو قدم مساعدة والذي كان على رأسهم مثلث يمكن ان نطلق عليهم الشموع المضيئة الذين لم يتوانوا لحظة وقدموا أكبر مجهود لبيت العائلة.