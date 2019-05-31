إنتاج النفط الأمريكي ارتفع 2.1% في مارس مقتربًا من مستوى قياسي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الجمعة، في تقرير شهري إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 241 ألف برميل يوميا، أو 2.1 بالمائة، في مارس إلى 11.905 مليون برميل يوميا وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى له على الإطلاق.



وأضافت إدارة المعلومات أن الزيادة الشهرية في إنتاج النفط الأمريكي من رقم معدل بلغ 11.664 مليون برميل يوميا في فبراير، جاءت في أعقاب انخفاض في يناير وفبراير، وسجل الإنتاج الشهري للخام الأمريكي مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 11.966 مليون برميل يوميا في ديسمبر.



وجاء معظم الزيادة في الإنتاج في مارس من الحقول البحرية الاتحادية في خليج المكسيك، حيث ارتفع الإنتاج 11.1 بالمائة إلى 1.907 مليون برميل يوميا، ونورث داكوتا، حيث صعد الإنتاج 3.2 بالمائة إلى 1.352 مليون برميل يوميا.



لكن الإنتاج في تكساس، أكبر ولاية منتجة للنفط، تراجع 0.1 بالمائة إلى 4.873 مليون برميل يوميًا.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مجمل الطلب الأمريكي على النفط انخفض 1.8 بالمائة، أو 369 ألف برميل يوميا، إلى 20.204 مليون برميل يوميا في مارس آذار من مستواه قبل عام مع تراجع شهية المستهلكين للبنزين والديزل.



وقالت إدارة المعلومات إن الطلب على البنزين في مارس هبط 2.9 بالمائة، أو 272 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي، إلى 9.17 مليون برميل يوميًا بينما انخفض الطلب على نواتج التقطير 0.3 بالمائة، أو 14 ألف برميل يوميا، إلى 4.15 مليون برميل يوميًا.