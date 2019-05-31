القاهرة : الجمعة 31 مايو 2019
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الجمعة 31/مايو/2019 - 10:51 م

محمد المعتصم يكتب: يوميات رمضان (27)

محمد المعتصم يكتب:
dostor.org/2650061

• حلقة خالد الصاوي في رامز في الشلال واحدة من أفضل حلقات رامز هذا الموسم
• خالد الصاوي كان مسافر اندونيسيا على انه هيصور اعلان لمشروب وما يعرفش ان ده رامز .. ومع ذلك كان واخد الموضوع بجد وبيضيف على اسكريبت الاعلان .. خالد نموذج لـ " إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه"
• واضح ان خالد كان تعبان ومش قادر يمشى ومع ذلك لما شاف الغوريلا سحب الحزام وياقاتل يا مقتول .. المشهد ده قتلني ضحك
• لو فريدة شافت وكيل النيابة اللي بيحقق في قتلها في " زي الشمس" كانت أجلت موضوع انها تتقتل شوية
• بعد الاتهامات بسرقة مسلسل (ولد الغلابة) المؤلف ايمن سلامة قال انه ما كناش شاف النسخة الأجنبية وانه شافها بعد الهجوم اللي حصل ولاحظ ان بريكنج باد مسروق من فيلم الكيف .. و المصحف ما انا رادد
• الحياة بسيطة وفيها حلول لكل المشاكل مهما كانت درجة تعقيدها بس انت اللي ماعندكش جمال لبه
• اعتقد ان على ربيع لو قعد مع نفسه وشاف اي حلقة من مسلسله هيبطل تمثيل
• شاهدت اول فاصل من مسلسل ولد الغلابة على ام بي سي ثم بدأت الاعلانات وتجولت بين القنوات وقلبت في دي ام سي ثم دي ام سي دراما والنهار وسي بي سي وسي بي سي دراما ثم ارتديت ملابسي وذهبت للمكتب وهناك وما أن وصلت كانت الفاصل الاعلاني الاول قد انتهي وتابعت المسلسل
• ما الحكمة في اعادة الاعلان مرتين تلاتة في نفس الفاصل هل باكيدج تقدمه القناة للمعلن ولا ندر من القناة
• لو مصممين ان المسلسل يبقي ٣ دقايق وبعده فاصل نص ساعة اعلانات مكررة يبقي نشوف حاجة نسلي المشاهدين بيها .. ونعرض اعلانات بجد في النص
• اعلان سيفن اي حلو لدرجة انه هيرفع مبيعات سندوتشات الكبدة والسجق
• هاني سلامة بيلعب في حتة لوحدة في "قمر هادي ".. وهاني رمزي بيلعب بعيد في " الالغام "
• المبرر الدرامي الوحيد لأن الاستاذ عيسي مدرس التاريخ بيتوقع كل حاجة بتحصل ويلاقى خطة محكمة للهروب من الازمة اللي هتحصى انه يكون قبل تصوير الحلقة بتفرج على بريكنج باد
• بعيدا عن بريكنج باد وعملية النحت المنظم له لكن مشهد جمال لبه المحامي وهو يشرح لاحمد السقا ومي عمر عمليه غسيل الأموال التى ستتم وكيف ستصبح أموال المخدرات نظيفة يفسر لنا كيف تظهر أسماء كثيرا بين يوم وليلة لا نعرف لها ماضي
• اعلان كله رايح بيقول ان مستوي الإعلانات في القنوات الكبيرة رايح على سكة اعلانات الشركة السعودية
• محمد رمضان حضر عفريت رفاعي دسوقي خلاص وهيطلع القديم والجديد على ماجد المصري
• في الوقت اللي كان مسلسل ولد الغلابة بيدي شرح مبسط لطريقة غسيل الأموال في دقيقتين تاني يوم مسلسل لمس اكتاف كان بيقول أسماء أدوية فيها مخدرات ومش مدرجة جدول وبتتباع عادي
• كنا نتحدث عن السيدة الفاضلة والدة فخر العرب محمد صلاح ونقول انها مستجابة الدعوة .. بالتأكيد والدة محمد صلاح ركزت هذا العام في الدعاء لمحمد عبد الرحمن " توتا" ليأخذ كل هذه الحفاوة

• دعاء اليوم: اللهم امنحنا القدرة على الصبر حتى يتعجب منا أصحاب الحيل

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