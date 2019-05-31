إيطاليا تعتزم إبلاغ بروكسل بخفض تكاليف إجراءات الرعاية الاجتماعية الرئيسية للحكومة

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن إيطاليا ستبلغ المفوضية الأوروبية أن تكلفة إجراءات الرفاهية الرئيسية للحكومة ستنخفض، في محاولة لتجنب تدبير الانتهاك لفشلها في تقليص عبء الدين العام.



ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال وزير المالية جيوفاني تريا في نص خطاب نقلت الوكالة الإيطالية مقتطفات منه، إن الحكومة ترى أن النفقات تشهد انخفاضا بالنسبة لأداة دعم الدخل الجديدة، والمعروفة باسم دخل المواطنين، وكذلك بالنسبة لإجراء يسمح بالتقاعد المبكر.



ومن المقرر أن يتم إرسال الخطاب إلى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بروكسل في وقت لاحق من اليوم الجمعة.



وقالت وزارة المالية في ملاحظة إن المحتوى المذكور في الرسالة غير دقيق ولا يعكس نص الرد الذي سيتم إرساله إلى الاتحاد الأوروبي.



وقال تريا في الرد، وفقا لوكالة أنسا إننا "نعتقد أنه سيكون من الممكن خفض توقعات الإنفاق لسياسات الرعاية الاجتماعية الجديدة".



وأضاف: "نحن مقتنعون أنه بمجرد وضع اللمسات الأخيرة لبرنامج الموازنة بالاتفاق مع المفوضية الأوروبية، ستتراجع العوائد على سندات الحكومة الإيطالية وسيتم خفض التوقعات بشأن تكاليف الفوائد".



واتخذت السندات الإيطالية اتجاها عكسيا للتراجع مع تراجع الأسهم بعدما أفادت تقارير بأن البلاد ستبلغ الاتحاد الأوروبي أنها ستخفض تكلفة تدابير الرعاية الاجتماعية الرئيسية.



وكان العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات يبلغ 2.67 بالمئة.