عروض سيرك لمحامين الإسكندرية بمناسبة عيد الفطر

تنظم النقابة العامة للمحامين بالإسكندرية عروض سيرك، وحفلات فنون استعراضية للمحامين، بالتعاون مع السيرك الإيطالي مونديال، وذلك ابتداء من اليوم الخميس حتى انتهاء أيام عيد الفطر المبارك، تحت رعاية وإشراف أعضاء مجلس النقابة العامة بالإسكندرية، وأعضاء مجلسي نقابتي شرق وغرب الإسكندرية.



وقال السيد نايف، عضو مجلس النقابة العامة، إن قيمة التذكرة 40 جنيها بدلا من 100، وذلك بعد الاتفاق على خصم 60 % للمحامين وأسرهم، مشيرا إلى أن السيرك يقدم عروض سيرك حيوانات مفترسة وأليفة، وسحر وأكروبات عالمية، وخيال، ومرح، وعروض المهرجين، وذلك خلال حفلتين يوميا في تمام السادسة والعاشرة مساء، لافتا إلى أن الحجز لدي الموظف المختص بمقر النقابة العامة بالمنشية.

