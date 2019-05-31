إصابة 15 راكبا بطائرة كولومبية بسبب مطبات هوائية

قالت وكالة الأنباء الوطنية الأرجنتينية "تيلام" اليوم الجمعة، إن 15 شخصا على الأقل أصيبوا عندما تعرضت طائرة إيرباص 330 متجهة من ليما إلى بوينس آيرس لحالة اضطراب شديدة.



وكانت الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الكولومبية أفيانكا تعبر نهر الأنديز على الحدود بين تشيلي والأرجنتين الليلة الماضية، عندما تعرضت لمطبات هوائية لنحو 300 متر عدة مرات، وفقا لموقع انفوباي الإخباري.



وعانى الركاب من جروح في الوجه وإصابات طفيفة أخرى.وساهم طبيبان على متن الطائرة، في تقديم الإسعافات الأولية لزملائهم الركاب.



ونقلت "تيلام" عن مصادر في أفيانكا قولها إن الطائرة هبطت بسلام في مطار إيزيزا في بوينس آيرس.



وتم علاج الركاب الذين أصيبوا في المطار.