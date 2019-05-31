براتب يصل إلى 2400 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن 150 فرصة عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 150 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات القطاع الخاص، وذلك براتب يصل إلى 2400 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 100 عامل إنتاج، للعمل بمدينة 6 أكتوبر، على أن يتم توفير بدل انتقال، ووجبتين، وسكن، وذلك براتب 2200 جنيه.



كما تحتاج الشركة، 50 كاشير، كاونتر، وباريستا، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي، أو مؤهل فوق المتوسط، أو مؤهل متوسط، وذلك للعمل 9 سنوات، على ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 35 سنة، وذلك براتب 2400 جنيه.



كما تطلب الشركة، محاسب ضرائب، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس تجارة، و2 مدير فرع، على أن يكون المتقدم لديه خبرة من 5 إلى 10 سنوات، ومدير تسويق، على أن يكون المتقدم لديه خبرة 15 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل عالي، وألا يزيد عمره عن 35 سنة، ويحدد الراتب بحسب المقابلة.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01002040325، والتواصل مع المدير المسئول سامر الرفاعي، أو التوجه لمقر الشركة في 11 شارع نوال، الدقي، عمارة خير زمان.