بـ"الجلابية والصديرى".. أهالي بني عبيد يلعبون الكرة (صور)

حرص عدد من أهالى قرية كفر الصلاحات التابعة لمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، على لعب مباراة فيما بينهم مرتدين الجلابيب والصديرى والكلسون، قبل نهائي الدورة رمضانية بين فريقين، كفر الصلاحات وغازى مصبح.



استمرت المباراة بالزى الفلاحى لمدة دقائق فى مشهد كوميدى، حيث حرص أهالى القرية على مشاهدة المباراة من أعلى اسطح المنازل، فيما أُصيب أحد اللاعبين أثناء المباراة وتم نقله عن طريق البرويطة فى مشهد أضحك الجميع.



وعقب انتهاء المباراة تم تقديم عرض رقص بالخيول داخل أرض المعلب من قبل عدد من شباب القرية والذى لقي إعجاب جميع الأهالى والضيوف.



واعتاد أهالى قرية كفر الصلاحات التابعة لمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية تنفيذ هذه الفعاليات سنويا في رمضان.