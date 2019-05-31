مستشار الأمن القومي الأمريكي يريد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في مقابلة نشرت اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تريد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ لأن ذلك سيقوي حلف شمال الأطلسي، ويعني احترام نتيجة الاستفتاء الذي أجري على عضويتها في الاتحاد في 2016.



ونقلت صحيفة (ديلي تلجراف) عن بولتون قوله "ما تفضله الولايات المتحدة هو أن تسير بريطانيا على النهج الذي طلبه الشعب وتنسحب من الاتحاد الأوروبي، إنه درس للجميع عن انتصار الديمقراطية".



وأضاف "أعتقد أن ذلك سيساعدنا في حلف شمال الأطلسي تحديدا في أن تكون لدينا دولة أخرى قوية ومستقلة مما سيساعد الحلف على أن يكون أكثر فاعلية".



وقال بولتون للصحفيين في لندن أمس الخميس لدى سؤاله عن خروج بريطانيا من التكتل إن الولايات المتحدة حققت نجاحا عندما أعلنت استقلالها عن المملكة المتحدة.