أسعار الياميش اليوم فى الأسواق

شهدت أسواق البلح، اليوم السبت، استقرارا في الأسعار، حيث تراوحت أسعار البلح الأبريمى بين 10و 15 جنيهًا، في حين تراوح سعر البلح البارتمودا بين 18 و20 جنيهًا، والجنديلة بين 25 و30 جنيهًا، وشامية البيضاء من 15 و35 جنيهًا للكيلو، والملاكابى من 10 و20 جنيهًا، والبلح السكوتى سجل 17 جنيهًا للكيلو.



كما تراوحت أسعار الزبيب المصري بين 30 و60 للكيلو، والزبيب الإيراني ما بين 70 و80 جنيهًا، والمشمشية ما بين 60 و110 جنيهات للكيلو، والتين نحو 20 جنيهًا للقرص 300 جرام، والكيلو بنحو 60 جنيهًا، والتين السوري ما بين 100 و130 جنيهًا للكيلو، والقراصيا تتراوح ما بين 60 و75 جنيهًا.



في حين سجل سعر المكسرات بالقشر "بندق ولوز وعين جمل" نحو 100 جنيه للكيلو، والمقشر تراوح ما بين 200 و240 جنيهًا للكيلو، وقمر الدين بين 8 و10 جنيهات، وقمر الدين السوري ما بين 25 و35 جنيهًا، والسوداني تراوح ما بين 24 و30 جنيهًا للكيلو، وجوز الهند "الخشن" تراوح ما بين 45 و50 جنيهًا للكيلو، و"الظفر" نحو 70 جنيهًا، والشعر 65 جنيهًا للكيلو، أما أسعار التمر الهندي فتتراوح ما بين 15 و30 جنيهًا، والبلح المعلب نحو 15 جنيهًا للعلبة.