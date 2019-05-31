القاهرة : الجمعة 31 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
عالم
الجمعة 31/مايو/2019 - 09:34 م

قواعد جديدة للحفلات على شاطئ بالما دي مايوركا

قواعد جديدة للحفلات
وكالات
dostor.org/2650009

بدأ مفتشو الشرطة زيارات للبارات والنوادي سيئة السمعة المتواجدة على الشريط الساحلي لشاطئ بالما دي مايوركا الإسباني، استعدادا لموسم الحفلات الصيفية لهذا العام، والذين لم يعجبهم بالطبع ما شاهدوه.

فمنذ الأول من أبريل، أصبح يتعين على الحانات التي تقيم الحفلات في بعض المناطق، الالتزام بالقواعد الجديدة التي تهدف إلى كبح السلوك المفرط للسائحين.

وقامت الشرطة في بالما بمراجعة 245 نشاطا خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت الشرطة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الجمعة، إنها اكتشفت 60 مخالفة، ومن ثم أصدرت إيصالات بغرامات.

وأصبح يتعين على الحانات والنوادي في مناطق الحفلات الرئيسية فصل مواقعها عن الطرق، لمنع الزوار من تناول الأطعمة والمشروبات على الأرصفة.

وكذلك تم حظر الإعلان عن المشروبات الكحولية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى

منذ حوالي 20 ساعة

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة

منذ حوالي 21 ساعة

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة

منذ أقل من شهر

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ أقل من شهر

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

الآن

صلاح: أفضل مشاركة هاري كين بنهائي دوري الأبطال بين ليفربول توتنهام

التضامن: غرفة عمليات لمتابعة صرف معاشات يونيو

السيسى يستقبل رئيس وزراء باكستان بمقر إقامته فى مكة المكرمة

غدا.. مصر في "جينيس" مجددًا بأطول مائدة إفطار بالعالم

ads
الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات "نص الليل" لرؤساء وقيادات شركات البترول

العثور على جثة شاب عقب تعاطيه جرعة مخدر زائدة بالغردقة

«الإرهابي الأكبر».. السجل الكامل لجرائم هشام عشماوي

بعد أن أثارها "كلبش3".. تفاصيل تطور ثاني أكبر حقل غاز مصري بالبحر المتوسط

ألبومات الصور

رحلات عمرة وجوائز مالية بمسابقة "مستقبل وطن" لحفظة القرآن بالمنيا

محافظ مطروح: نسابق الزمن للانتهاء من أعمال التطوير قبل موسم الصيف

استمرار الموجة الحارة بشوارع القاهرة

حكاية فى صورة.. "صباح الصباح فتاح يا عليم"

رياضة

يويفا يحذر جماهير ليفربول وتوتنهام من التذاكر المزيفة

سلون ستيفنز تتأهل لدور الـ16 لبطولة رولان جاروس للتنس

فيدرر يتأهل لدور الـ16 لبطولة رولان جاروس ويحتفل بانتصاره الـ400 بالبطولات الأربع الكبرى

نجم الساعة

بعد أن أثارها "كلبش3".. تفاصيل تطور ثاني أكبر حقل غاز مصري بالبحر المتوسط

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات "نص الليل" لرؤساء وقيادات شركات البترول

العثور على جثة شاب عقب تعاطيه جرعة مخدر زائدة بالغردقة

«الإرهابي الأكبر».. السجل الكامل لجرائم هشام عشماوي

بعد أن أثارها "كلبش3".. تفاصيل تطور ثاني أكبر حقل غاز مصري بالبحر المتوسط

الرئيس نيوز

الملك سلمان: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية لمواصلة بناء أوطاننا

رئيس الوزراء القطري يغرد من مكة المكرمة

كما انفردنا.. المالية تخفض الدولار الجمركي.. تعرف على الأسعار الجديدة

روسيا توسع قائمتها السوداء من ممثلي الاتحاد الأوروبي

العاصمة الإدارية تضع اللمسات النهائية لأضخم مائدة إفطار رمضانية في العالم

كشكول

شروط التقدم لمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية والأوراق المطلوبة

تعليم المنيا تؤكد إعلان نتيجة الإعدادية بعد قليل

ننشر رابط التقديم للمدارس الرسمية لغات بالقليوبية

أفضل الطرق لكي يحترمك طفلك.. تعرف عليهم

رئيس جامعة سوهاج يكرم طلاب الطب البشري لتميزهم فى الأنشطة العلمية

الأمصار

سفير كوريا الجنوبية ببيروت: سنقدم آليات عسكرية كهبة للجيش اللبناني

الرئيس السريلانكي لم يحدد موقفه من الترشح لولاية أخرى

مسيرات في إيران والعراق ترفض "صفقة القرن" وتؤيد الفلسطينيين

رئيس وزراء المجر يطلب تحقيقا في حادث غرق باخرة سياحية

ارتفاع عدد ضحايا عبارة الموصل الغارقة بالعراق إلى 125 شخصا

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

مصرع 4 من صيادي النمور برصاص الشرطة في بنجلاديش

اكتشاف بقايا عالم غرق قبل الميلاد

قناة هندية تحطم أرقاما قياسية على "يوتيوب"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

"التوت الأزرق" يحمى من الإصابة بأمراض القلب الخطيرة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎