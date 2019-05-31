قواعد جديدة للحفلات على شاطئ بالما دي مايوركا

بدأ مفتشو الشرطة زيارات للبارات والنوادي سيئة السمعة المتواجدة على الشريط الساحلي لشاطئ بالما دي مايوركا الإسباني، استعدادا لموسم الحفلات الصيفية لهذا العام، والذين لم يعجبهم بالطبع ما شاهدوه.



فمنذ الأول من أبريل، أصبح يتعين على الحانات التي تقيم الحفلات في بعض المناطق، الالتزام بالقواعد الجديدة التي تهدف إلى كبح السلوك المفرط للسائحين.



وقامت الشرطة في بالما بمراجعة 245 نشاطا خلال الأيام القليلة الماضية.



وقالت الشرطة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الجمعة، إنها اكتشفت 60 مخالفة، ومن ثم أصدرت إيصالات بغرامات.



وأصبح يتعين على الحانات والنوادي في مناطق الحفلات الرئيسية فصل مواقعها عن الطرق، لمنع الزوار من تناول الأطعمة والمشروبات على الأرصفة.



وكذلك تم حظر الإعلان عن المشروبات الكحولية.