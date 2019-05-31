يويفا يحذر جماهير ليفربول وتوتنهام من التذاكر المزيفة

حذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) جماهير ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين من شراء تذاكر المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي تقام غدا السبت بالعاصمة الإسبانية مدريد من السوق السوداء، بعدما تم بيع "العديد من التذاكر المزيفة".



وذكر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة:" يعتقد أن هناك العديد من التذاكر المزيفة التي يتم تداولها وتم بالفعل عمليات اعتقال في حملات على التذاكر الوهمية. حاملو هذه التذاكر لن يسمح لهم بدخول ملعب المباراة".



تم تخصيص أقل من 17 ألف تذكرة لكل نادي للمباراة التي ستقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وهي ما يقرب من نصف سعة الاستاد.



ويتوقع أن يسافر الآلاف من الجماهير التي لا تحمل التذاكر إلى مدريد، سواء للاستمتاع بالأجواء ومشاهدة المباراة في حانة أو على أمل الحصول على تذكرة في اللحظات الأخيرة.