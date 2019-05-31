رئيس "صناعة النواب" يشيد بأول مستشفى متحرك فى الشرق الأوسط وإفريقيا

أشاد المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالمستشفى المتحرك الذي يوفر الكشف الطبى ويقدم العلاج للأطفال والأمهات بالمجان وتضم طاقم طبى على أعلى مستوى من وزارة الصحة والجامعات المصرية وفريق تمريض وفنى وإدارى.



وقال عامر، في بيان له، إن هذه المستشفى يضم معملا به كل التحاليل الطبية ووحدة للأشعة بها موجات صوتية على القلب وسونار وصيدلية لصرف الدواء بالمجان، كما يوفر الكشف المبكر عن الأنيميا ونقص الحديد وضعف السمع وأمراض الأذن وسرطان الثدى وسكر الأطفال.



ولفت إلى أن المستشفى يخدم 8 محافظات على الشريط النيلى من أسوان إلى الجيزة مرورًا بالأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف، مؤكدا أن هذا المستشفى سيكون لها دور في توفير خدمة طبية متميزة للمواطنين.