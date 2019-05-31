محافظ الغربية يشهد احتفال ليلة القدر بمسجد البدوى

حضر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، احتفال المحافظة بليلة القدر عقب صلاة العشاء بمسجد سيدى أحمد البدوى، بحضوراللواء أشرف درويش مدير أمن الغربية، واللواء خالد غنيم مدير جهاز الأمن الوطني بالغربية، والمقدم إسلام الخولى من الأمن الوطنى، واللواء شاكر يونس رئيس مركز ومدينة طنطا، وعادل داود رئيس حى أول، والدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا.



وأكد الشيخ محمود جلال شيخ المسجد الأحمدي، أن الله عز وجل تشريفا لرسول الله ولأمة الرسول جعل العمل الصالح فى تلك الليلة أحسن من عمل ألف يوم عمل، مشيرًا إلى أن من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.