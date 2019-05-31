سلون ستيفنز تتأهل لدور الـ16 لبطولة رولان جاروس للتنس

تأهلت مساء اليوم اللاعبة الأمريكية سلون ستيفنز لدور الـ16 لبطولة رولان جاروس للتنس ثاني البطولات الأربع الكبرى للعام الحالي وذلك بعد تغلبها على بولونا هيركوج السلوفينية بمجموعتين لمجموعة وكانت نتيجة المجموعات للمصنفة السابعة 6-3 و5-7 و6-4.

وتأهلت لنفس الدور الكرواتية دونا فيكيتش المصنفة 34 بفوزها على بليندا بنسيتش السويسرية المصنفة الـ15 بمجموعتين نظيفتين بنتيجة 6-4 و6-1.

كما صعدت البريطانية جوانا كونتا المصنفة الـ26 بفوزها على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-2 و6-1.