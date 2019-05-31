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سياسي
الجمعة 31/مايو/2019 - 09:24 م

نائب المنيا يحصل على دعم مالي وعيني لمركز شباب طحا بسمالوط

نائب المنيا يحصل
محمد جعفر
dostor.org/2650000

وافقت وزارة الشباب والرياضة، على دعم الطلب المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، بشأن استلام دعم مالي وبعض الأثاث والأدوات الرياضية لمركز شباب طحا.

وأضاف "أبو طالب"، أنه تم استلام عشرة آلاف جنيه دعم مالي لمركز شباب طحا، وتم توفير صالة جيم لمركز شباب البيهو، وصالة جيم لمركز شباب مجلس قروي قلوصنا العام الماضي.

كما أنه تم في وقت سابق دعم مراكز الشباب بمجلس قروي طحا بمبلغ حوالي 37 ألف جنيه، ودعم مراكز الشباب بمركز سمالوط بمبلغ حوالي 480 ألف جنيه من وزارة الشباب والرياضة إلى مراكز الشباب بناء على طلبات النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب.

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