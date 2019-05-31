"الجمارك" تعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه حتى نهاية يونيو

أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم الجمعة، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من غد السبت وحتى نهاية يونيو.



وأوضحت الجمارك، في بيان لها اليوم، أن تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه كالتالي:



العملة السعر بالجنيه



دولار أمريكي 16



يورو 8239. 17



جنيه إسترليني 2047. 20



دولار كندي 8623. 11



كرون دنماركي 3867. 2



كرون نرويجي 8280. 1



كرون سويدي 6770. 1



فرنك سويسري 8541. 15



100 ين ياباني 5852. 14



ريـال سعودي 2667. 4



دينار كويتي 5640. 52



درهم إماراتي 3563. 4



دولار إسترالي 0927. 11



دينار بحريني 4413. 42



ريـال عماني 5572. 41



ريـال قطري 3956. 4



دينار أردني 5988. 22



يوان صيني 3168. 2



وأشارت إلى أنه تم تحديد سعر الدولار الجمركي 86. 16 جنيه لبعض السلع منها الألعاب النارية وأصناف المفروشات والأحذية الرياضية.