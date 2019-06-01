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تقارير ومتابعات
السبت 01/يونيو/2019 - 07:04 ص

قبل عيد الفطر.. 10 علامات تؤكد فساد الرنجة والفسيخ

قبل عيد الفطر.. 10
قبل عيد الفطر.. 10 علامات تؤكد فساد الرنجة والفسيخ
هاجر رضا
dostor.org/2649997

مع انتهاء شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر، يبدأ المصريون في بدء طقوسهم للاحتفال بالعيد والمتمثلة في شراء كلٍ من الفسيخ والرنجة، ويتساءل الجميع إذا كان هناك علامات تدل على فساد هذه الرنجة وصلاحيتها أم لا، بعد وضعهم في ماء مالح، فإذا استقر في القاع إذًا يكون السمكة صالحة.

ويرصد "الدستور" أبرز العلامات التي تؤكد على فساد الرنجة والفسيخ، في سياق السطور التالية:-

"علامات فساد الرنجة"
- فقدان لمعان الجلد، وفي بعض الأحيان يكون الجلد مجعدًا.
- يكون لون الجلد بني مغطى بطبقة من الدهن.
- الرائحة تكون منفرة.
- يتحول لونها من اللون الذهبي للون الأصفر البني.
- عند فتحها تكون لزجة.

"علامات الفسيخ الفاسد"
- الرائحة تكون كريهة ونتنة.
- إذا كانت خياشيم السمكة لونها مختلف.
- إذا كانت الخياشيم غير زاهية وبها مخاط.
- عدسة عينها تكون غير صافية وغير لامعة.
- القشور سهلة النزع.
- الجلد فاقع اللمعان ومغطى بطبقة مخاط.
- أصفرار الدهن تحت الجلد.

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