محافظ بني سويف يشارك في الإفطار الجماعي الأول للعاملين بمشروع النظافة

شارك المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، في حفل الإفطار الجماعي الأول الذي نظمه مشروع النظافة للعاملين بالمشروع وذلك بفندق توليب بمدينة بني سويف بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء تامر أبوالنجا السكرتير العام المساعد، واللواء محمد كمال رئيس المدينة الدكتور أشرف فرحان مدير مشروع النظافة، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومديري العموم والإدارات بديوان عام المحافظة.



وهنأ المحافظ الحضور بقرب حلول عيد الفطر المبارك معربا عن سعادته بتواجده بين عمال المشروع وتناوله وجبة الإفطار معهم، مؤكدا أنهم ركيزة أساسية في منظومة النظافة بالمحافظة نظرا لدورهم الرئيسي والمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع وميادين المحافظة، مطالبًا إياهم بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل، وأن المحافظة تقدم الدعم الكامل والمستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة ورعاية ودعم العاملين بها.



وأشار محافظ بني سويف إلى أن النقلة الحالية في قطاع النظافة، والذي تحسن كثيرا عن طريق العديد من الأعمال التي شهدتها المدن والميادين الرئيسية التي شملت تكثيف أعمال النظافة، حيث تم رفع أكثر من 250 ألف طن قمامة في 7 أشهر، وتم تطوير عدد من الميادين مثل ميادين المحطة والزراعيين والشهداء والحمرايا والروضة وغيرها بجانب تطوير مداخل المحافظة، حيث تم تطوير بوابة ومدخل المحافظة الشمالي، ومدخل بني سويف من ناحية الشرق، وجار تطوير المدخل الجنوبي وغيرها من الأعمال.



ووجه محافظ بنى سويف بتشكيل إدارة أو لجنة علاقات عامة بمشروع النظافة تتابع شئون العمال بالمشروع، وتختص ببحث الظروف الاجتماعية لهم، وبحث مطالبهم وشكواهم، مشددا على أن كل ما ترفعه هذه الإدارة من واقع ومطالب للعمال سيتابعها بنفسه عن طريق مكتبه.



وأبدى العاملون بالمشروع عمال وإداريون ومشرفون سعادتهم بمشاركة المستشار هاني عبدالجابر في لهم هذا الإفطار الذي تم تنظيمه لأول مرة بتكليف منه، مؤكدين على أنها بادرة من المحافظ لهم لبذل المزيد من الجهد فى سبيل الارتقاء بالمظهر الجمالى للمحافظة.