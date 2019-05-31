فيدرر يتأهل لدور الـ16 لبطولة رولان جاروس ويحتفل بانتصاره الـ400 بالبطولات الأربع الكبرى

احتفل السويسري المخضرم روجر فيدرر، المصنف الثالث عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، الجمعة بانتصاره رقم 400 في البطولات الكبرى بفوزه السهل على الدنماركي كاسبر رود، المصنف 63 عالميا، 6-3 و6-1 و7-6 (10-8) في لقاء استغرق ساعتين و11 دقيقة ليتأهل لدور الـ16 للبطولة.

كما تأهل لنفس الدور اليابانى كى نيشسكورى المصنف السابع بعد فوزه على الصربى لاسلو جيرى بثلاث مجموعات لمجموعتين بعد مباراة ماراثونية وكانت نتيجة المجموعات 6-4 و6-7 و6-3 و4-6 و8-6.

كما صعد بينوا بيير الفرنسى بعد فوزه على الإسبانى بابلو كاربينو بوستا بالانسحاب وكانت النتيجة لصالح بيير حتى انسحاب منافسه مجموعتين لمجموعة بواقع 6-2 و4-6 و7-6.

كما صعد الأرجنتينى لوناردو ماير بفوزه على الفرنسى نيكولا ما هو بثلاث مجموعات لمجموعة بواقع 3-6 7-6 و6-4 و7-6.

